Папа Римский призвал объединить усилия против наркоторговли (+ ФОТО)

15 мая Лев XIV принял в Клементийском зале участников II Межпарламентской конференции ОБСЕ по борьбе с наркотиками и организованной преступностью, сообщает русская служба Vatican News.

Обращаясь к гостям, Папа назвал наркоторговлю серьёзным и неотложным вызовом для современного общества, отметив международный характер конференции:

«Вы прибыли из многих государств – участников ОБСЕ, от Ванкувера до Владивостока, и ваше присутствие является свидетельством коллективной решимости противостоять явлению, которое поддерживает преступные сети и ставит под угрозу само будущее наших обществ».

Папа напомнил, что Святейший Престол рассматривает верховенство закона, предупреждение преступности и уголовное правосудие как взаимосвязанные и неотделимые элементы, как условие всестороннего развития человека. Настоящий прогресс общества невозможен без уважения к человеческому достоинству и универсальным правам человека.

«Это требует не только усилий правоохранительных органов, но и приверженности общества в целом, как на национальном, так и на международном уровне. В связи с этим Святейший Престол всецело поддерживает любое начинание по созданию эффективной, справедливой, гуманной и заслуживающей доверия системы уголовного правосудия, способной предотвращать производство и незаконный оборот наркотиков и бороться с ними».

Говоря о системе уголовной юстиции, Лев XIV призвал строить её на принципах эффективности, справедливости и человечности. Наказание не может быть самоцелью, поэтому нужны подходы, основанные на постоянстве и милосердии, направленные на то, чтобы человек мог вернуться в общество. В этом же духе Папа высказался против смертной казни, пыток и любых унижающих наказаний: достоинство личности не утрачивается ни при каких обстоятельствах.

Епископ Рима остановился на теме зависимости. Людям, попавшим в её ловушку, нужна комплексная помощь: медицинская, психологическая, реабилитационная. Нельзя ограничиваться ни одними репрессиями, ни попустительством, ведь ни то, ни другое не освобождает человека. Лишь междисциплинарный подход позволяет людям заново открыть в себе достоинство, дарованное Богом.

Святейший Отец назвал образование ключевым средством профилактики. Он предупредил об опасности дезинформации в соцсетях, которая нередко преуменьшает разрушительные последствия наркотиков. Воспитание должно начинаться в семье и укрепляться в школе через достоверное научное знание о том, что наркотики делают с человеком и с обществом.

Папа выразил признательность сотрудникам правоохранительных органов и представителям судебной системы, погибшим или пострадавшим при исполнении долга.

В конце встречи Лев XIV заверил в готовности Католической Церкви к сотрудничеству с гражданским обществом и выразил надежду, что форум принесёт плоды в виде реальных стратегий международного сотрудничества, действенной профилактики и подлинной надежды.