16 мая. Святой Феодосий Печерский, авва. Память

Феодосий Печерский – монах, живший в Киевской Руси XI века, ученик св. Антония Печерского, один из основателей Киево-Печерской Лавры и ее многолетний настоятель. Почитается в лике преподобного в Русской Православной Церкви. Поскольку его жизнь и деятельность разворачивалась в то время, когда Русская Церковь еще не была вовлечена в раскол Восточной и Западной Церквей (в 1054 г.), Феодосий является также местночтимым святым у католиков: его литургически поминают в Украинской Греко-Католической Церкви и в Католической Церкви в России и на Украине.

Феодосий (это его монашеское имя, а имя, данное ему при Крещении, так и осталось неизвестным) был рожден в 1008 г. в семье княжеского дружинника в селе Василёве близ Киева. Вскоре его отец был отправлен в Курск, тогда – пограничный пункт, оборонявший Русь от вторжений кочевников. Там прошли детские годы и юность будущего преподобного.

Феодосий рано обнаружил склонность к духовной жизни: он не любил детских игр и развлечений, зато любил ходить в церковь. Он упросил своих родителей отдать его учиться грамоте, чтобы самому читать священные книги, и, проявив большие способности и редкое усердие, весьма преуспел в этом. В 14 лет Феодосий лишился отца и остался под надзором матери – женщины строгой и властной, хотя очень его любившей. Феодосий предавался аскетизму – носил под одеждой вериги и власяницу, и мечтал о монашестве, а мать наказывала его за проявления подвижничества и хотела женить. В 24 года Феодосий тайно ушел из дома и обошел все киевские обители с просьбой постричь его в монахи, но везде получал отказ. В конце концов, Антоний Печерский всё же согласился принять его в число иноков (постриг Феодосия, по поручению Антония, совершил Никон Печерский). Спустя четыре года Феодосия разыскала его мать и со слезами умоляла вернуться домой, однако подвижник в свою очередь уговорил ее принять постриг в обители Св. Николая на Аскольдовой могиле.

Феодосий выделялся среди прочих иноков своими подвигами в умерщвлении плоти: он больше других трудился физически (носил воду, рубил дрова, молол рожь), прилежнее всех молился и пел в храме, проводил ночи на открытом воздухе обнаженным по пояс, отдавая себя на съедение комарам и мошкам (он в это время молился и пел псалмы); никто не видел его лежащим: обычно он отдыхал и спал сидя; часто всю ночь напролет проводил в молитве; вкушал только сухой хлеб и вареную зелень без масла; носил на голом теле власяницу…, и при всём этом скрывал свои подвиги от братии.

В 1054 г. Феодосий был рукоположен в священники (т.е. стал иеромонахом), а в 1057 г. братия избрала его своим игуменом. Будучи в сане игумена, Феодосий продолжал свои аскетические подвиги и по-прежнему исполнял самые трудные монашеские послушания. Он постоянно был облачен в ветхое рубище, а на весь Великий Пост уходил в затвор: уединялся в пещере, вход в которую засыпался землей. Братия могла с ним общаться исключительно в случае крайней нужды через специально проделанное отверстие и то только по субботам и воскресеньям.

Слава о подвигах Феодосия и его дар прозорливца, духовника, проповедника и духовного писателя привлекла в обитель многих новых иноков. В 1060-1062 гг. Феодосий организовал постройку деревянного здания монастыря, куда перешла вся его братия составлявшая тогда порядка ста человек. По его инициативе в обители был принят студийский общежительный устав, список которого был прислан по просьбе настоятеля из Константинополя около 1068 г. При Феодосии же было начато строительство главного храма Киево-Печерской Лавры – собора во имя Успения Пресвятой Богородицы. Кроме того, собранная усилиями Феодосия монастырская библиотека стала одной из первых библиотек духовной литературы на Руси.

Феодосий был близок к идеалу добровольного нищенства: он не заботился о создании в обители запасов продовольствия, всецело полагаясь на помощь Божию. И в самом деле, когда время от времени возникала опасность голода, по молитве игумена вдруг являлись неизвестные благотворители и доставляли всё необходимое. Полученными таким образом припасами Феодосий охотно делился с нищими. Для них он построил при монастыре гостиницу, где любой нуждающийся мог получить пищу и кров.

Авторитет Феодосия в Киеве был велик и непререкаем. Великий князь Изяслав Ярославич именовал себя его духовным сыном и почитал за честь беседовать с ним. К Феодосию горожане шли решать свои тяжбы, а судьи по его просьбе пересматривали дела и принятые по ним решения.

Феодосий проповедовал и поучал не только устно, но и письменно. До нас дошли два его послания князю Изяславу, шесть или восемь поучений и одна молитва за всех христиан. Всего же ему приписывалось порядка двадцати различных литературных произведений.

Скончался Феодосий в 1074 г. после непродолжительной болезни, заранее предсказав свою кончину. Он попросил похоронить себя в той пещере, где обычно подвизался во время Великого Поста, и его просьба была исполнена. Не позднее 1088 г. преподобный Нестор Летописец составил его первое Житие.

В 1090 г. игумен и насельники Лавры решили, что тело Феодосия необходимо перенести в основанную им церковь. За три дня до Успения во вскрытой могиле были обнаружены нетленные мощи преподобного: по выражению Нестора, «власы только притяскли к голове». В праздник Успения Пресвятой Богородицы состоялось торжественное перенесение мощей к месту их погребения в храме с участием многих епископов и игуменов и при стечении множества верующего народа. В преддверии взятия Киева татаро-монголами осенью 1240 г. мощи св. Феодосия были положены под спуд у западных дверей Успенского собора, где они находятся и по настоящее время.