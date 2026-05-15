Опубликована программа Апостольского визита Льва XIV в Испанию

Святейший Престол опубликовал программу Апостольской поездки Льва XIV в Испанию. Она состоится с 6 по 12 июня 2026 года и охватит несколько регионов страны: Папа посетит Мадрид, Барселону и Канарские острова. О некоторых подробностях предстоящей поездки Епископа Рима сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на EWTN.

Лев XIV побывает на Пиренейском полуострове и Канарских островах 6–12 июня. За неделю он планирует встретиться с испанскими монархами, представителями властей, духовенством, совершит несколько богослужений, посетит центр приема мигрантов.

Он также примет участие в освящении самой высокой башни знаменитого храма Саграда Фамилия в Барселоне – это ознаменует окончание строительства, начатого почти полтора века назад.

Утром 6 июня понтифик прилетит из Рима в Мадрид. На 11.30 в королевском дворце запланирована встреча Льва XIV с монаршей четой – доном Фелипе и доньей Летисией. Там же, во дворце, состоится его встреча с представителями властей, гражданского общества и дипломатами.

Вечером Папа посетит центр помощи бездомным, а затем – вместе с испанской молодежью – примет участие в молитвенном бдении на площади Лимы.

7 июня, в воскресенье, глава Римско-Католической Церкви возглавит на площади Сибелес Св. Мессу, по окончании которой состоится процессия Тела Христова. Затем он встретится с собратьями по ордену августинцев, выступит на мероприятии перед деятелями культуры, искусства и спорта, а затем посетит ужин в резиденции мадридского кардинала Хосе Кобо.

8 июня Папа пообщается с премьер-министром Педро Санчесом, выступит с обращением к депутатам испанского парламента, встретится с членами епископской конференции Испании. Вечером понтифик помолится перед чтимым образом Богоматери Альмудены в кафедральном соборе Мадрида, а затем поделится своими размышлениями с верующими столичной епархии на стадионе Сантьяго Барнабеу.

Утром 9 июня Лев XIV встретится с волонтерами в павильоне Международной торговой ярмарки, после чего вылетит в Барселону. В столице Каталонии он совершит полуденную молитву в соборе св. Евлалии, а вечером возглавит молитвенное бдение на олимпийском стадионе.

10 июня понтифик начнет с посещения исправительного центра «Брианс-1». Затем он отправится в знаменитое аббатство Монтсеррат, где прочтет молитву розария, обратится со словом к паломникам и встретится с социальными работниками.

В 19.30 Папа совершит Мессу в храме Святого Семейства (Саграда Фамилия), где в этот день будет освящена самая высокая башня этой церкви, носящая имя Иисуса Христа. С завершением этой 172-метровой башни в феврале текущего года Саграда Фамилия стала самым высоким христианским храмом мира. Посещение церкви Папой Римским приурочено к 100-летию со дня смерти ее автора – архитектора Антони Гауди (1852–1926).

В четверг, 11 июня, понтифик прилетит на остров Гран-Канариа, где побывает в центре приема мигрантов, встретится с местными священнослужителями, монашествующими, семинаристам и социальными работниками. Вечером он возглавит Мессу на стадионе Лас-Пальмаса.

12 июня Папа Лев отправится на другой остров Канарского архипелага – Тенерифе, где также встретится с мигрантами, а затем обсудит проблемы их интеграции и совершит Мессу в порту Санта-Крус.

На этом программа визита закончится: в 15.00 Папа Превост вылетит с Канар в Рим, куда должен прибыть около 20.00 по местному времени.