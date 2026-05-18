В сентябре Папа Римский Лев XIV посетит Францию

Пресс-служба Святейшего Престола анонсировала Апостольский визит Льва XIV во Францию с 25 по 28 сентября 2026 года.

Четырехдневная поездка Папы Римского состоится по приглашению главы французского государства, церковных властей страны и генерального директора ЮНЕСКО.

В рамках визита Святейший Отец посетит штаб-квартиру этой организации в Париже.

Визит во Францию ​​станет уже пятым апостольским путешествием Льва XIV. В ноябре 2025 года он посетил Турцию и Ливан, в конце марта 2026 года — Монако, а в апреле — Алжир, Камерун, Анголу и Экваториальную Гвинею. В июне Папа совершит паломничество в Испанию.