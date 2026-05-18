Св. Отец – банкирам: за цифрами стоят живые люди

16 мая Папа Лев XIV принял в Апостольском дворце представителей итальянских банков и кредитных организаций и призвал их сделать милосердие основным принципом стратегических решений, особенно в эпоху цифровизации и алгоритмических систем.

Святейший Отец напомнил, что в банк прежде всего приходят не капиталы, а люди, нуждающиеся в помощи. Банковская система на протяжении веков оказывалась в центре мощных процессов экономического и социального развития, и сегодня она стоит перед выбором: либо содействовать справедливому перераспределению благ, либо потворствовать эгоистичному накоплению богатства, ведущему к неравенству и нищете.

Говоря о технологическом вызове, Епископ Рима отметил, что высокий уровень компьютеризации финансовых инструментов порождает всё более сложные и обезличенные формы взаимодействия. Сотрудники банков и финансовых структур призваны помогать своим клиентам, «чтобы те не чувствовали себя растерянными, брошенными на произвол алгоритмических систем», сказал Папа.

За этими системами должны стоять люди, «готовые слушать и стремящиеся делать добро». Кроме того, банки способны формировать среду, в которой прибыль и солидарность не противоречат друг другу, а разумное и нравственно ответственное использование ресурсов обеспечивает устойчивый рост.

В конце встречи Святейший Отец поблагодарил банковские фонды за поддержку гуманитарных и культурных начинаний, призвав никогда не забывать о милосердии.



Источник: русская служба Vatican News