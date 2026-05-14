Торжество Вознесения Господня в главном храме Преображенской епархии (+ ФОТО)

В четверг 14 мая Ординарий Преображенской епархии Владыка Иосиф Верт возглавил Святую Мессу торжества Вознесения Господня в Кафедральном соборе Новосибирска.

Сорок дней назад мы переживали со Христом Его страсти. Сорок дней назад мы пережили его Воскресение. Сорок дней Он пребывал ещё на земле, являясь апостолам… Но Он должен был вернуться к Отцу: «Лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам…» (Ин 16,7).

Вознесение – великая честь для нашей человеческой природы, а также источник нашего спасения. Оно увеличивает и укрепляет наши сверхприродные добродетели, нашу веру, нашу надежду, нашу любовь, и, кроме того, позволяет Спасителю открывать нам Небо через Своё постоянное заступничество.

Через Вознесение Иисус Христос доставил нам новые средства спасения, дополнил и подтвердил Своё Учение дивным Зрелищем и обоснованной надеждой на Рай, эту конечную и преславную цель всех усилий Божеских и человеческих на земле и на небе. Воистину, Спаситель не мог завершить более достославно земную жизнь Свою, чем Вознесением.

Небо – наша Родина, откуда мы пришли и куда идём. И разве может наше сердце быть в ином месте, чем там?…



Некоторые моменты утреннего богослужения в торжество Вознесения Господня – в фоторепортаже сестры Татьяны Авдокушиной, MSC и Александра Эльмусова: