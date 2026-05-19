Московский Кафедральный собор принял участие в общероссийской акции «Ночь музеев-2026»

Поздним вечером 16 мая Кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии открыл свои двери для гостей, пришедших в храм в рамках общероссийской акции «Ночь музеев». Московский собор уже не первый год участвует в этом культурном мероприятии и всегда пользуется большой популярностью среди посетителей акции.

В этом году гости собора в течении одного сеанса могли посмотреть небольшой фильм об истории территории, на которой находится храм, а также об истории строительства и восстановления собора, затем послушать необыкновенное звучание исторического органа, одного из самых больших в нашей стране, в исполнении органистки храма Анны Ветлугиной, а после было время для того, чтобы свободно походить по внутреннему пространству храма, рассмотреть элементы внутреннего убранства, и даже заглянуть в исповедальню.

Волонтеры прихода с радостью отвечали на вопросы и рассказывали о том, что интересует гостей, а интересовало их многое, от элементов убранства до вопросов о вере.

Настоятель прихода, отец Дмитрий Новоселецкий, также активно участвовал в акции, отвечал на многочисленные вопросы, рассказывал о храме, о приходе, и даже о самом себе, потому что людям всегда интересно слушать конкретное живое свидетельство человека.

Из года в год эта акция показывает высокий интерес посетителей к Кафедральному собору, уникальному образцу неоготической архитектуры в Москве и объекту культурного наследия федерального значения. Каждый раз приходские волонтеры стараются составить разнообразную программу для гостей храма, чтобы охватить различные аспекты его культурно-исторического значения для города, и говорят, что намерены принимать участие и в других культурных событиях Москвы.



Текст: Мария Печерская

Фото: Ольга Хруль

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве