Распознавание в использовании ИИ

***

«Ох, ну опять!» — воскликнула я с раздражением. — «Это дурацкое всплывающее окно никак не исчезнет!»

«Эм… с вами все в порядке?» — тихо спросил чей-то голос.

Я вздрогнула, забыв, что я не одна. Пока я в спешке пыталась подготовить слайды для предстоящих реколлекций, молодой коллега неподалеку проверял микрофоны. Через несколько минут в зал должны были вернуться триста участников реколлекций, и времени катастрофически не хватало.

Я на секунду собралась с мыслями и ответила: «Да, простите! Просто эта программа все время предлагает мне воспользоваться ИИ, чтобы сделать мою работу лучше и эффективнее, и сколько бы раз я ни нажимала “нет”, окно снова появляется!» Он посмотрел на меня с любопытством: «Но у вас же явно мало времени. Почему вы не хотите воспользоваться помощью ИИ?»

Это был вполне разумный вопрос. Почему бы не принять помощь инструмента, который может облегчить ситуацию? Тем не менее я снова нажала «нет» и продолжила подготовку, так и не ответив коллеге.

Позже, когда участники разошлись по малым группам, он снова спросил: «Почему вы сопротивляетесь помощи ИИ?» Как аспирант, он активно обсуждал в университете плюсы и минусы искусственного интеллекта, и эта ситуация, естественно, пробудила его интерес.

«Честно говоря, — ответила я, — я люблю технологии. Я всегда использовала все доступные новшества, чтобы улучшать свою работу. Но когда речь заходит об ИИ, я чувствую внутренний конфликт». Я задумалась и добавила: «Просто мне понадобилось так много времени, чтобы найти свой собственный голос, и я не хочу его потерять».

Мы продолжили разговор. Я объяснила, что долгие годы не понимала, кем Бог призывает меня быть. Духовные упражнения помогли мне обрести свой голос как писателя, спикера и творца. «Когда я создаю что-то с нуля, я чувствую, что использую те уникальные дары, которые дал мне Бог, чтобы служить миру. Поэтому мне трудно принять нечто, что снова и снова утверждает, будто может быть мной — но лучше, чем я сама».

Он рассказал, насколько его вдохновляют возможности ИИ в медицине, диагностике и упрощении сложной информации. Я согласилась, что это ценно, но все же задумалась: не потеряем ли мы часть нашей человечности в этом процессе? Мы оба заметили, что люди склонны впадать в крайности — либо полностью отвергать ИИ, либо безоговорочно его принимать. В итоге мы пришли к тому, что необходим поиск золотой середины.

Папа Лев XIV в своем послании на 60-й Всемирный день социальных коммуникаций предложил ориентиры. Он сказал: «Принятие возможностей, которые дают цифровые технологии и искусственный интеллект, с мужеством, решимостью и распознаванием не означает закрывать глаза на проблемы, сложности и риски». Он предложил три столпа, которые помогут нам в их использовании: ответственность, сотрудничество и образование. Он подчеркнул, что новые технологии следует принимать с распознаванием и рефлексией. Возможно, вместо того чтобы автоматически нажимать «нет» на каждое предложение помощи от ИИ, мне стоит изучить этот инструмент, чтобы внести свой вклад в направление развития новых технологий, чтобы они служили творению и поддерживали уникальные дары, данные человеку Творцом.

В поиске золотой середины я задаю себе следующие вопросы:

— Использую ли я этот инструмент ответственно — на благо себе и другим? Открыта ли я к постоянному развитию, чтобы помогать своей общине делать то же самое?

— Практикую ли я сотрудничество в процессе распознавания, прислушиваясь к коллегам, студентам и детям, когда речь идет об ИИ?

— Готова ли я искать новые способы обучения себя и других возможностям, рискам и этике ИИ? Могу ли помочь другим распознавать надежные источники и понимать, как и когда использовать этот инструмент?

А как вы используете распознавание при работе с инструментами ИИ?



Автор — Гретхен Краудер. Работает педагогом в Далласском сообществе иезуитов и отвечает за университетское пастырство. Пишет и выступает в качестве спикера-фрилансера, ведет подкаст «Loved As You Are: An Ignatian Podcast». Имеет степень бакалавра по математике и степень магистра педагогики в Университете Нотр-Дам, а также степень магистра теологии в Далласском университете. Проживает в Далласе, штат Техас, с мужем, тремя сыновьями и постоянно растущим количеством домашних животных.



Источник (англ.): Discernment in AI Use — Ignatian Spirituality

Русский перевод: jesuit.ru