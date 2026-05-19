25 мая Лев XIV опубликует первую энциклику Magnifica humanitas

В понедельник 25 мая увидит свет первая энциклика Льва XIV Magnifica humanitas – «О защите человека во времена искусственного интеллекта». Святейший Отец подписал её 15 мая, в 135-ю годовщину обнародования энциклики Папы Льва XIII Rerum Novarum.

Презентация Magnifica humanitas состоится в день её публикации, 25 мая, в 11 часов 30 минут в Зале Синода, в присутствии самого Льва XIV.

С докладами выступят префект Департамента вероучения кардинал Виктор Мануэль Фернандес, префект Департамента служения целостного человеческого развития кардинал Майкл Черни, теолог и преподаватель Даремского университета (Великобритания) Анна Роулендс, сооснователь компании Anthropic (США) и руководитель исследований интерпретабельности искусственного интеллекта Кристофер Ола, а также профессор Леокади Лушомбо, преподаватель политической теологии и католической социальной мысли в Иезуитской богословской школе при Университете Санта-Клара в Калифорнии.

Заключительное слово будет предоставлено госсекретарю Святейшего Престола кардиналу Пьетро Паролину. Завершится встреча выступлением и благословением Папы Льва XIV.



Источник: русская служба Vatican News