Визит генерального настоятеля Общества Иисуса о. Артуро Созы SJ на юбилейные торжества иезуитских провинций в Польше

По случаю столетия реорганизации Общества Иисуса в Польше 15-16 мая Краков и Варшаву посетил генеральный настоятель ордена иезуитов о. Артуро Соза SJ.

Свой визит отец генерал начал в пятницу, 15 мая, с Кракова. Первым пунктом программы стала торжественная Месса в базилике Пресвятого Сердца Иисуса, которую возглавил кардинал Гжегож Рысь, митрополит Краковский.

Затем отец генерал принял участие в Международной научной конференции «Продолжение и трансформации. К столетию реорганизации структур Общества Иисуса в Республике Польша», организованной иезуитским университетом Ignatianum в Кракове. Сначала участников конференции приветствовал отец Ярослав Пашинский SJ, провинциал Южно-Польской провинции Общества Иисуса. С официальными выступлениями выступили кардинал Гжегож Рысь и отец Артуро Соза SJ. Конференцию открыл ректор и профессор университета Ignatianum, доктор наук отец Томаш Хома SJ. В течение дня проходили научные сессии и панельные дискуссии с участием исследователей из Польши и зарубежных гостей, в том числе из Германии и Литвы.

В субботу, 16 мая, отец генерал отправился в Варшаву на торжественную Мессу в Национальном санктуарии святого Андрея Боболи. Мессу возглавил архиепископ Адриан Гальбас, а проповедь произнес отец Артуро Соза SJ. Храм был переполнен верующими. Присутствовали также участники Национальной процессии Христа Царя, которые с реликвиями святого Андрея Боболи прошли путь от варшавского кафедрального собора до его санктуария на улице Раковецкой.

В этот день, в честь столетия основания Великопольско-Мазовецкой провинции Общества Иисуса, к которой также относится Российский Регион, было организовано множество других мероприятий, в которых участвовал генерал ордена. Он встретился с польскими иезуитами и их сотрудниками в миссии Общества Иисуса.

Во время встречи с собратьями отец генерал ответил на вопросы о религиозной формации, служении на перифериях и искусственном интеллекте. Говоря о работе «на границах», он отметил, что это часть иезуитской идентичности — служение, связанное с риском.

Во второй половине дня отец Артуро Соза ответил на вопросы мирян, которые, делясь опытом своей деятельности в Иезуитской службе беженцам (JRS), участием в жизни приходов и образовании, дали сильное свидетельство своей вовлеченности в миссию, частью которой они себя чувствуют.

Во время открытия мемориальной доски в честь выдающегося польского священника-иезуита Адама Штарка отец генерал пообщался с его семьей и выразил восхищение его героическими поступками. Он отметил, что было много поляков, которые рисковали своей жизнью ради спасения других, и отец Штарк — один из лучших их представителей. (Отец Адам Штарк SJ — Слуга Божий и первый польский иезуит, удостоенный почетного звания «Праведник народов мира», он героически спасал евреев в годы Холокоста и принял мученическую смерть от рук нацистов, — ред. СКГ)

Отец генерал также принял участие в открытии юбилейной эко-аллеи, заложенной в честь столетия провинции перед иезуитским коллегиумом в Варшаве. Она призвана напоминать иезуитам об одном из четырех апостольских предпочтений Общества Иисуса — заботе о нашем общем доме.

Из проповеди генерального настоятеля иезуитов отца Артуро Созы SJ во время Мессы в Национальном санктуарии святого Андрея Боболи

«Сто лет назад, ввиду большого числа призваний, иезуитов и дел, которые они осуществляли в Польше, были созданы две провинции Общества Иисуса, существующие и поныне: Великопольско-Мазовецкая провинция с центром в Варшаве и Малопольская провинция — ныне Южно-Польская — с центром в Кракове. Они заменили прежнюю Польскую провинцию Общества Иисуса», — напомнил присутствующим генеральный настоятель иезуитов.

Он подчеркнул, что этот особый юбилей дает иезуитам возможность поблагодарить Бога за многочисленные призвания и за верное сопровождение тех, кто откликнулся на Его призыв. «Мы празднуем не только для того, чтобы вспомнить историю, но прежде всего для того, чтобы, укрепленные осознанием того, как Бог сопровождал нас, еще внимательнее прислушиваться к Его голосу, лучше распознавать знаки времени и более активно участвовать в Его миссии спасения мира и примирения всех во Христе».

«К чему призывает нас Бог сегодня, особенно нас, иезуитов, а также всех, кто вдохновляется игнатианской духовностью или свидетельством святого Андрея Боболи?» — задал вопрос отец Соса.

Он отметил, что, «наблюдая за событиями последних лет в мире и в Польше, граничащей с Украиной, трудно не заметить усиление разделений и поляризации, приводящих к напряженности и войнам, жертвами которых становятся самые беззащитные. Существуют разные типы войн: одни используют танки и ракеты, другие — слова и информацию. Их фронты проходят не за сотни километров, а внутри наших обществ, общин и семей. Эти войны не убивают сразу, но день за днем отравляют жизнь, разрушая цивилизацию и нашу человечность».

Он добавил, что наши общества и даже церковные общины не застрахованы от искушения поляризации и борьбы за власть в ущерб общему благу.

Обращаясь к библейским чтениям, отец генерал подчеркнул, что главная миссия иезуитов сегодня — миссия примирения.

«Чем больше мы страдаем от последствий войн, агрессии, поляризации и бесконечных споров, отравляющих жизнь, тем яснее мы понимаем, что мир нельзя достичь одним лишь насилием, хитростью, обманом или человеческой мудростью. Святой Павел не стремится […] к сглаживанию различий. Он видит примирение и источник единства исключительно в кресте Христовом, в котором заключена сила верующих людей».

«Логика креста кажется слабой перед силой оружия и могуществом большого капитала. Логика креста кажется бессильной перед лицом создания реальности, огромного влияния средств массовой информации и постправды. Однако все это лишь видимость».

«Глядя на историю человечества, нетрудно понять, что ни красноречие человеческого слова, ни насилие грубой силы, ни деньги никогда не гарантировали ни одному обществу справедливого мира и единства. Но крест Христов, иными словами, жертва любви, самоотдача людям, обладает невообразимой силой, способной изменить человеческие сердца».

«Святой Андрей Боболя не бежал с территорий, разрушенных войной и отмеченных расколом, хотя знал, что ему угрожает смерть. Он оставался среди людей как священник и служил им как пастырь: проповедовал, исповедовал, катехизировал, посещал больных и организовывал религиозную жизнь».

«В рассказах о смерти святого Андрея особенно подчеркивается отсутствие у него ненависти к гонителям и его верность Христу, несмотря на огромные страдания».

«Пусть святой Андрей Боболя будет для иезуитов обеих провинций, для тех, кто сотрудничает с ними в их апостольских обязанностях, и для всех живущих на этой земле примером и одновременно призывом к неустанному поиску истины о том, как оставаться верными Христу и служить людям даже в мире, полном насилия, разделения, поляризации и несправедливости, чтобы способствовать преображению их сердец мудростью Креста Христова».



(По материалам:

O. Arturo Sosa SJ w Krakowie. Rozpoczęły się obchody jubileuszu polskich prowincji jezuitów Jezuici.pl,

Tożsamością jezuitów jest podejmowanie ryzyka, a zadaniem — misja jednania | Jezuici.pl)

Источник: jesuit.ru