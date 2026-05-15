Специфическое призвание католического вуза

Университеты предназначены для целостного образования человека, включающего его интеллектуальные и нравственные аспекты, ответственность, свободу и стремление к общему благу: они выпускают из своих стен людей, умеющих основательно мыслить, вести открытый диалог и поступать по справедливости.

В послании по случаю 60-летнего юбилея Боливийского католического университета Святого Павла Папа Лев XIV напоминает о призвании университетов в целом и, в частности, католических вузов. Университетское образование – не то же самое, что обретение технических знаний и утилитаристских сведений. Прежде всего академические сообщества содействуют «защите и продвижению достоинства человека и культурного наследия посредством научного поиска».

Папа остановился в особенности на девизе Боливийского католического университета: Veritas in Caritate. Он выражает понимание миссии университетов как таковых в свете веры: «Для христианской традиции истина – не просто интеллектуальный идеал или абстрактная концепция, она идентифицируется с самой личностью Иисуса Христа, — подчеркивает Святейший Отец. – Таким образом, Caritas in Veritate выражает призвание академической общины, стремящейся объединить знание и жизнь, ум и этику, веру и разум, академический уровень и гражданскую ответственность».



