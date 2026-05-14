Святейший Престол вручил ордена Пия IX дипломатам из 13 стран, в том числе послу России

В Ватикане состоялась церемония вручения высоких государственных наград дипломатам, проработавшим при Святейшем Престоле более двух лет. Мероприятие было приурочено к годовщине избрания Папы Льва XIV, сообщает Vatican News.

Традиционная церемония, состоявшаяся 12 мая 2026 года, подчеркнула важность дипломатической миссии и личного вклада представителей иностранных государств в развитие отношений со Святейшим Престолом.

Почетную миссию осуществил заместитель по общим вопросам Государственного секретариата Его Святейшества архиепископа Паоло Руделли. Он вручил соответствующие награды и грамоты 13 дипломатам, которым было присвоено высокое звание Рыцаря или Дамы Большого Креста Ордена Пия (Gran Croce dell’Ordine Piano).

Этот орден является одним из старейших и наиболее престижных в иерархии церковных наград, которым Апостольский Престол отмечает заслуги государственных деятелей и дипломатов перед Папой Римским и Церковью.

В числе награжденных — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Ватикане и по совместительству представитель РФ при Мальтийском Ордене Иван Солтановский, а также посол Исламской Республики Иран при Св. Престоле Мохаммад Хосейн Мохтари.

Как сказал корреспонденту ТАСС российский посол, такой жест был сделан Ватиканом «скорее из уважения к России и ее глобальной роли». «Россию и Святейший Престол объединяют схожие оценки международной обстановки и рифмующиеся подходы ко многим глобальным проблемам. Очень важно, что в условиях украинского кризиса с Ватиканом сохраняется открытый и откровенный диалог по самым чувствительным темам», — отметил дипломат.

Церемония стала не только актом признания двух лет службы при Святейшем Престоле, но и символическим жестом благодарности от имени Понтифика. Награждение в годовщину понтификата придает событию особое значение, связывая повседневную работу дипломатического корпуса с миссией Преемника Св. Петра.