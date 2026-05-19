Папа Римский одобрил создание нового органа по вопросам, связанным с ИИ

12 мая Папа Лев XIV подписал рескрипт по итогам аудиенции префекту Департамента служения целостного развития человека кардиналу Черни. Речь идет об учреждении нового органа Римской Курии, занимающегося вопросами искусственного интеллекта.

В качестве оснований для своего решения Папа Лев называет, во-первых, развитие феномена ИИ и «ускорение темпов» его применения, во-вторых, его потенциальные последствия для человека и для человечества в целом и, наконец, забота Церкви о достоинстве каждого человека, особенно в том, что касается целостного развития человеческой личности.

Своим рескриптом Святейший Отец одобряет создание Межведомственной комиссии по ИИ, учрежденной кардиналом М. Черни в соответствии с 28-й статьей апостольской конституции Praedicate Evangelium.

В состав комиссии входят представители следующих куриальных ведомств: Департамента служения целостному развитию человека, Департамента вероучения, Департамента культуры и образования, Департамента коммуникации, Папской академии защиты жизни, Папской академии наук и Папской академии социальных наук. Все изменения состава должны быть одобрены Святейший Отцом. Глава названных ведомств делегируют своего представителя для работы в комиссии, а ее координация возложена на Департамент служения целостному развитию человека: эти полномочия продлятся один год, после чего Папа препоручит координацию нового органа на одно из ведомств-участников, также на один год. Координация деятельности нового органа включает организацию — в духе диалога, общения и участия — сотрудничества, обмен информацией по проектам, относящимся к ИИ, в том числе политике его использования в лоне Апостольского Престола.



Источник: русская служба Vatican News