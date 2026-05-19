Святейший Отец принял в Ватикане Арама I, Католикоса Киликийского (+ ФОТО)

18 мая Лев XIV встретился с Арамом I, Католикосом Великого Дома Киликии Армянской Апостольской Церкви. В ведении Киликийского католикосата ААЦ находятся епархии в Ливане, Сирии и на Кипре.

Встреча началась с частной беседы, после чего состоялась презентация делегаций, обмен дарами и речами, сообщает русская служба Vatican News.

Своё обращение Св. Отец начал с примера экуменизма святых. Свидетельство апостола Павла, родившегося в Киликии и претерпевшего мученическую смерть в Риме, подчёркивает духовную связь между Церквями. Включение в Римский мартиролог одного из самых почитаемых святых Армянской Апостольской Церкви – св. Нерсеса Благодатного, выдающегося богослова и первопроходца экуменизма, уже объединяет Церкви.

Папа подчеркнул неустанный диалог между Католической Церковью и Древневосточными православными Церквями. Его плодом стала публикация трёх важных документов: о природе и миссии Церкви, о причащении в ранней Церкви и о Таинствах.

«Я искренне надеюсь, что несмотря на недавние трудности этот диалог продолжится с новыми силами, поскольку восстановление общения между нашими Церквями невозможно без единства в вере».

Папа отметил уникальность опыта Ливана, который долгое время показывал всему миру, что люди разных культур и религий могут жить вместе как единая нация.

«В то время как единство и целостность вашей страны снова находятся под угрозой, наши Церкви призваны укреплять братские узы, которые объединяют между собой не только христиан, но и с братьев и сестёр из других общин на их общей родине».

Встреча завершилась совместной молитвой о даре единства и мира в часовне Урбана VIII.