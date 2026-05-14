В Госдуме предложили сделать Пасху государственным праздником

В Государственной Думе РФ разработали законопроект о признании Пасхи государственным праздником, сообщил РИА Новости соавтор документа, депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

«Почему признание Пасхи государственным праздником важно? Потому что у нас в Указе президента № 809 о сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей отдельно говорится о ведущей роли православия в истории и развитии России», — сказал он агентству.

Законопроект подготовлен таким образом, что следующий после Пасхи день выходным не будет, пояснил депутат.

«Сейчас депутаты получат проект рассылкой, может, кто-то захочет что-то там поправить, он потребует отзыва правительства, но я думаю, что может быть обсужден уже в этой сессии», — уточнил Гусев.

«Дополнить часть первую новым, десятым абзацем: «Первое воскресенье после весеннего полнолуния, наступающего после дня весеннего равноденствия по православному юлианскому календарю в соответствии с александрийской пасхалией, — День Светлого Христова Воскресения — Пасхи», — говорится в тексте подготовленного документа.

Как уточняется в пояснительной записке, законопроект не создает новый выходной: Пасха всегда приходится на воскресенье. Его цель — уточнение и укрепление правового статуса уже существующего выходного дня, придание ему официального признания на государственном уровне и обеспечение надлежащей защиты прав верующих.



