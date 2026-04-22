In memoriam. Письмо Льва XIV в годовщину кончины Папы Франциска

21 апреля Католическая Церковь вспоминала Папу Франциска в годовщину его кончины: он вернулся в объятия Небесного Отца в Светлый пасхальный понедельник прошлого года.

В связи с этим Лев XIV направил послание декану Коллегии кардиналов Джованни Баттисте Ре, обращаясь ко всем, кто в этот день принимал участие в Евхаристии в Папской базилике Санта-Мария-Маджоре. Сам он не смог к ним присоединиться в связи с апостольской поездкой в Африку.

«Смерть – не стена, но дверь, распахнутая навстречу милосердию, которое Папа Франциск неустанно возвещал», — пишет Лев XIV. Папа Франциск вошел в объятия воскресшего Христа с той самой «радостью Евангелия», которая вдохновила одну из самых ярких его энциклик.

Папа Лев отмечает, что его блаженной памяти предшественник был вселенским пастырем во времена «смены эпохи», которую он всецело осознавал, осуществляя свое учительство как «ученик-миссионер».

«Он оставался учеником Господа, верным своему Крещению и епископскому посвящению до самого конца. Он был также миссионером, возвещая Евангелие милосердия “всем, всем, всем”, как сам он многократно говорил».

В созвучии с предыдущими Римскими Папами Франциск «воспринял наследие Второго Ватиканского собора и побуждал Церковь быть открытой для миссии, хранительницей надежды в мире, увлеченной возвещением Евангелия, которое способно даровать каждой жизни полноту и счастье», пишет далее Папа Лев, повторяя ключевые слова Франциска, оставшиеся в памяти верующих: «милосердие, мир, братство, запах овец, полевой госпиталь».

Папа Франциск глубоко почитал Деву Марию и много раз бывал в Либерианской базилике, где затем и был погребен.

«Да сподобит нас Дева Мария, Матерь Церкви, быть в любых обстоятельствах неустанными апостолами ее Божественного Сына и пророками Его милосердной любви», — пишет в заключение Папа Лев.



