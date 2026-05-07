Газа ожидает мира и восстановления: письмо от Папы Римского

Лев XIV направил послание поддержки католикам в Газе. Папа Римский молится о прекращении войны на фоне острой нехватки воды, медикаментов и постоянной угрозы жизни местных жителей.

В послании, направленном 4 мая 2026 года приходу Святого Семейства, Папа Римский заверяет в своей близости к палестинскому народу.

Приходской священник о. Габриэле Романелли поделился новостью через видео в социальных сетях и подробно рассказал Vatican News о важности такого жеста со стороны епископа Рима.

Святейший Отец призывает к миру для Палестины и Израиля, а также к обращению и благодати для всех. Он обращает внимание на системные трудности в доставке гуманитарной помощи, от которых страдают люди в приходе и за его пределами.

По словам священника, папская молитва, наряду с молитвами всей Церкви, помогает его прихожанам не терять надежду и продолжать творить добро в очень хрупкой и опасной ситуации.

Отец Романелли отмечает, что перемирие, начавшееся в октябре 2025 года, несколько улучшило ситуацию, поскольку массированные бомбардировки прекратились. Тем не менее, невинные люди продолжают гибнуть — по данным источников, за последнее время погибло более 800 человек. Наблюдается катастрофическая нехватка самых необходимых вещей: воды, электричества и предметов первой необходимости для выживания.

Международная организация «Врачи без границ» в своем последнем отчете сообщает, что Израиль разрушил или повредил 90 процентов инфраструктуры водоснабжения и канализации. Жесткие ограничения на импорт генераторов, моторного масла и запасных частей приводят к массовым поломкам систем жизнеобеспечения.

Большинство жителей Газы по-прежнему вынуждены покидать свои дома, живут в ветхих жилищах и подвергаются крайне высокому риску для здоровья. Люди фактически оказались в ловушке на территории, занимающей менее половины Газы, и не могут добраться даже до соседних регионов.

Международные эксперты предупреждают о возможном необратимом выходе из строя сотен установок, что неизбежно приведет к прекращению производства питьевой воды и вызовет новые масштабные эпидемии.



(На фото — отец Габриэль Романелли)