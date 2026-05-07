Папа по видеосвязи обратился к священникам Ливана

6 мая Лев XIV встретился в Апостольском дворце с архиепископом Паоло Борджиа, апостольским нунцием в Бейруте. В ходе этой встречи Папа обратился по видеосвязи к группе священников южных районов Ливана, расположенных у границы с Израилем.

Для участников это стало неожиданным событием, организованным по инициативе апостольского нунция. К видеозвонку присоединились около десяти священников, а также греко-католический епископ Тира и генеральный викарий.

Во время краткого общения Епископ Рима обратился к пресвитерам со словами поддержки, отметив их служение. Святейший Отец заверил их в молитвенной близости, вновь призвал к надежде на мир и преподал апостольское благословение.

Один из участников видеозвонка, настоятель прихода в приграничном Рмейше на юге страны о. Тони Элиас отметил: эта встреча была «словно вздох надежды и упования, которого нам так не хватало». Священник также отметил служение апостольского нунция, который продолжает оставаться рядом с местным населением.

Лев XIV, посетивший Ливан в декабре 2025 года в ходе своей первой международной поездки, продолжает внимательно следить за ситуацией в стране, поддерживая связь с представителями церковной и гражданской власти.



