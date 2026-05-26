Культурный центр «Иниго» принял участие в работе органной секции Союза концертных организаций России

С 22 по 24 мая 2026 года в Пермской краевой филармонии проходило X Всероссийское совещание органной секции Союза концертных организаций России. Тема нынешнего форума — «Органное искусство как фактор устойчивого развития региона».

На мероприятие в Пермь приехали руководители концертных организаций, органисты, художественные руководители фестивалей и специалисты в сфере музыкального искусства со всей России. В работе секции также принял участие Культурный центр «Иниго» из Новосибирска.

В течение трёх дней в Органном зале филармонии происходили обсуждения, связанные с развитием органной культуры России, проведением фестивалей и концертов.

От Центра «Иниго» был представлен доклад Лины Городецкой «Международный органный фестиваль И.С. Баха им. И. Труммера в культурной жизни Новосибирска».

Программа форума, помимо деловой части, включала в себя и знакомство с культурой Пермского края. Участники побывали в новом здании Пермской художественной галереи, Пермском государственном хореографическом училище и Специализированной музыкальной школе.

А ещё каждый день работы органной секции заканчивался концертом.

В первый день участникам встречи посчастливилось услышать выступление звёзд российского органного мира: Даниэля Зарецкого (Санкт-Петербург), Натальи Багинской (Новосибирск), Тимура Халиуллина (Москва), Евгении Камянской (Пермь), Евгении Кривицкой (Москва), Натальи Гольфарб (Саратов) и Дмитрия Ушакова (Томск).

23 мая участники форума были приглашены в Большой зал Пермской краевой филармонии, где состоялся концерт «Шопен, Бизе и “Болеро” Равеля» в исполнении Тюменского филармонического оркестра под управлением Юрия Медяника и солиста – известного российского пианиста Филиппа Копачевского.

Завершил музыкальную программу органной секции концерт молодых российских органистов – будущее органной карты России.

Итоги работы музыкального форума были подведены на Круглом столе, где одновременно обсуждалась и перспектива развития органной секции Союза концертных организаций России.

Всероссийская встреча специалистов в области органной культуры прошла очень плодотворно: состоялись новые знакомства, произошёл обмен опытом, возникли новые идеи и решения, которые, несомненно, будут способствовать дальнейшему развитию органного искусства в России.



Лина Городецкая,

Руководитель творческих проектов Культурного центра «Иниго»