Magnifica humanitas — энциклика Льва XIV о социальном учении Церкви в цифровую эпоху

Папа Римский Лев XIV издал свою первую энциклику Magnifica humanitas, посвященную защите человеческой личности и ее достоинства в сложную и противоречивую эпоху эпоху искусственного интеллекта.

Сегодня, 25 мая 2026 года, была опубликована первая энциклика Льва XIV Magnifica humanitas – «О защите человека во времена искусственного интеллекта». Святейший Отец подписал её 15 мая, в 135-ю годовщину обнародования энциклики Rerum Novarum Льва XIII.

Папа Превост подчеркивает, что технология не является враждебной силой по отношению к человеку или злом сама по себе, но она также не нейтральна, поскольку принимает облик тех, кто её финансирует, создает и использует.

Лев XIV начинает свои размышления с ясного предостережения: «прекрасное человечество, созданное Богом, сегодня стоит перед решающим выбором: воздвигнуть новую Вавилонскую башню или построить город, где Бог и человек будут жить вместе».



Человеческое достоинство как абсолютный приоритет

Размышляя о динамичном характере католического социального учения, Св. Отец напоминает о фундаментальном и неотъемлемом достоинстве человеческой личности, которое не позволяет превратить её в продуктивный ресурс для эксплуатации. Понтифик решительно защищает жизнь от зачатия до естественной смерти, называя аборт и эвтаназию «крайне неприемлемыми вариантами».

В документе особое внимание уделяется правам меньшинств и женщин, а также защите народов. Папа Римский категорически заявляет, что «любая попытка или проект уничтожения или порабощения народа является серьезно аморальным и, следовательно, неприемлемым».

Справедливость в цифровую эпоху означает равный доступ к возможностям и защиту наиболее уязвимых слоёв населения. Папа называет обращение с мигрантами «важнейшим испытанием» социальной справедливости. Он также призывает Церковь обратиться к своей совести и внимательно прислушаться к жертвам различных злоупотреблений.

В третьей главе Magnifica humanitas рассматриваются непосредственные проблемы искусственного интеллекта. Лев XIV предостерегает от одержимости эффективностью и прибылью как единственными критериями прогресса. Искусственный интеллект идеально имитирует человека, но он полностью лишен морального сознания, эмпатии и способности к духовным отношениям.



Этические границы и экологическая ответственность

Папа Римский призывает к созданию строгого этического кодекса под контролем всего общества. Он также особо отмечает экологическую цену инноваций, требующих огромного количества воды и энергии, что наносит непоправимый ущерб природе.

Понтифик призывает «разоружить искусственный интеллект», категорически исключая его из логики военной и экономической конкуренции. Энциклика содержит резкую критику трансгуманизма и постгуманизма, которые рассматривают развитие как преодоление ограничений нашей природы.

Лев XIV подчеркивает, что ограничение — это не недостаток. Напротив, «человек процветает не вопреки ограничениям, а часто благодаря им», ибо именно в уязвимости рождается способность к заботе и искренняя открытость Богу.



Человек расцветает благодаря своей уязвимости

В сфере коммуникаций Папа Римский предлагает практиковать новую экологию и научиться «независимости от искусственного интеллекта», чтобы защитить свободу мысли и не потерять способность задавать вопросы. Новая промышленная революция в экономике несет в себе прямой риск деквалифицированной рабочей силы и безработицы, если внедрение автоматизации будет сосредоточено исключительно на снижении издержек.

Лев XIV решительно осуждает «архитектуру видимости» в сетях и новое колониальное отношение к персональным данным – массовый сбор информации для прогнозирования и управления поведением людей, что приводит к дискриминации самых уязвимых.



От алгоритмов прогнозирования к культуре мира

В документе, посвященном глобальной безопасности, решительно отвергается использование алгоритмов в военных целях. Папа Римский категорически осуждает гонку вооружений и разработку систем, использующих искусственный интеллект. Он убежден: «нет такого алгоритма, который мог бы сделать войну морально приемлемой». Напротив, технологии лишь снижают порог применения насилия и превращают оборону в оперативное прогнозирование, в котором жертвы становятся всего лишь статистическими данными. Такой подход приучает человечество к мысли о неизбежности насилия, а его последствия лишь нуждаются в «оптимизации».

В этом контексте Папа Римский упоминает еще одну трагедию – новые формы рабства среди тех, чьи изувеченные тела используются ради добычи редкоземельных элементов для технологической промышленности. Папа призывает мир не поддаваться ложному реализму и строить истинную цивилизацию любви.

Папа Римский обращает внимание на кризис многосторонности и появление «беспорядочного и конфликтного многополярного мира», где недоверие вытесняет стремление к общему благу. В этой связи он выступает за глубокую реформу Организации Объединенных Наций и всей международной системы. Папа критикует «ложный реализм», проповедующий безнадежность мира и склоняющийся к примирению с неизбежностью войн.



Верность Евангелию в цифровую эпоху

В конце своих размышлений Лев XIV обращается к религиозному измерению конфликтов. Он строго предупреждает: «Кто использует имя Бога для оправдания терроризма, насилия или войны, тот обнажает свое истинное лицо». Бороться во имя религии — значит наносить удар по самой религии.

Вместо культуры силы, ведущей к саморазрушению, Папа Римский призывает верующих строить «цивилизацию любви», основанную на переговорах и искренней приверженности защите человеческого достоинства.

В заключение Папа призывает всех оставаться верными Евангелию даже в самых сложных цифровых условиях. Энциклика становится призывом не бояться прогресса, а брать на себя ответственность за свободу и человечность. Это напоминание о том, что будущее можно спасти от превращения в механический процесс только сохраняя открытость Богу и ближнему, потому что именно в этом и заключается сущность «прекрасного человечества».



По материалам Vatican News