«Святой Дух отворяет двери Церкви и сердец». Слово Льва XIV перед чтением молитвы Regina Caeli 24 мая 2026 г., площадь Св. Петра

В праздник Пятидесятницы 24 мая, перед чтением пасхальной молитвы «Царица Небесная», Лев XIV призвал паломников к созерцанию дара Святого Духа, Который изливается на Церковь как источник света и силы, сопровождающий верующих в любых жизненных обстоятельствах.

Центральным образом в обращении Папы к верным стал Святой Дух, отворяющий двери. Папа сопоставил евангельское свидетельство о запертых из страха дверях горницы, где укрывались апостолы (Ин 20,19), и повествование из Книги Деяний, где Божий Дух сходит как «несущийся бурный ветер» (Деян 2,2), распахивает эти двери, побуждает учеников выйти и проповедовать Благую весть о воскресшем Христе. Епископ Рима выделил три главные двери, которые открывает Святой Дух, и первая из них – это доступ к Самому Богу, явленному во Христе Иисусе. Благодаря дару Святого Духа человек обретает истинную веру и понимание Писаний.

«Святой Дух помогает обрести личный опыт общения с Богом, встретить Его в Иисусе, а не только в соблюдении закона; распознать Его в себе и обнаружить знаки Его присутствия в повседневной жизни».

Вторая дверь – это дверь Сионской горницы, то есть Церкви. Без пламени Духа Церковь неизбежно становится заложницей страха перед современными вызовами, замыкается в себе и теряет способность к диалогу с меняющейся эпохой. Дух Божий распахивает врата Церкви, делает ее радушной и гостеприимной ко всем, в том числе к тем, кто сам закрылся от Бога и радости жизни. В подтверждение этой мысли Папа сослался на наследие своего предшественника:

«Как напоминает Папа Франциск, мы призваны быть “Церковью, которая благословляет и ободряет, Церковью с дверями, открытыми для всех”».

Третья дверь – это вход во внутренний мир самого человека. Святой Дух открывает наше сердце, помогая победить эгоизм, предубеждения и недоверие:

«Там, где пребывает Дух Господень, рождается братство между людьми, общинами и народами земли; все начинают говорить на одном языке любви, который соединяет и приводит различия к согласию».

Лев XIV попросил верующих непрестанно призывать Святого Духа, дабы отворить все запертые двери, открыть для себя заново отцовскую любовь Бога, созидать Церковь как общий дом и взращивать мир, в котором воцарится согласие между народами.

«Подобно первым ученикам, будем уповать на заступничество Пресвятой Девы Марии, Обители Святого Духа и Матери Церкви», – призвал в конце обращения Папа Римский.



Источник: русская служба Vatican News