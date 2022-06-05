5 июня. Сошествие Святого Духа. Пятидесятница. Торжество

Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, живущим в нас. Аллилуйя (Входной антифон. Рим 5,5; 8,11).

Пятидесятница – это один из трех больших праздников иудаизма, во время которых множество израильтян совершало паломничество в Иерусалим, чтобы поклониться Богу в Храме. Его корни следует искать в седой древности: когда-то Пятидесятница была праздником благодарения после сбора урожая. Позднее этот праздник был связан с дарованием Богом Закона на горе Синай. Его отмечали на пятидесятый день после Пасхи. В конечном счете, в Новом Завете радость по поводу собранного урожая преобразилась в радость излияния Святого Духа и обретения Его даров.

При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились (Деян 2,1-2). Святой Дух нисходит под видом стихий, которые сопутствовали явлениям Бога в Ветхом Завете: ветра и огня (ср. Исх 3,2).

Огонь в Священном Писании выступает в качестве символа всепроникающей любви и очищения. Образ огня помогает нам понять характер действия Святого Духа в наших душах: Ure igne Sancti Spiritus renes nostros et cor nostrum, Domine… Очисти, Господи, огнем Святого Духа внутренность нашу и сердце наше…

С другой стороны, огонь является источником света и указывает на свет Духа, благодаря которому мы можем познать учение Иисуса Христа: Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину… Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам (Ин 16,13-14). В другой раз Иисус сказал Своим ученикам: Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам (Ин 14,26). Именно Святой Дух ведет нас к полному познанию истины, возвещенной Христом: «и, наконец, ниспосланием Духа Истины завершает Откровение во всей полноте и подтверждает его Божественным свидетельством» (II Ватиканский Собор, Догматическая Конституция Dei Verbum, 4).

В Ветхом Завете действие Святого Духа часто описывалось словом «дыхание» или «дуновение». Этот образ отражает деликатность, а, вместе с тем, силу Божественной любви. Нет ничего более стремительного, чем ветер. Он проникает везде и даже приводит в движение неодушевленные тела. Сильный ветер в день Пятидесятницы свидетельствует о том, с какой силой Любовь Божия входит в Церковь и в души отдельных людей.

Апостол Петр, увидев толпу людей, собравшихся возле Сионской горницы, приходит к убеждению, что всё, что теперь происходит, представляет собой исполнение пророчеств (ср. Иоил 2,28): и будет в последние дни, говорит Бог: излию от Духа Моего на всякую плоть… (Деян 2,17). На этот раз Святой Дух сходит уже не на особо избранных людей – Моисея и его спутников (ср. Числ 11,25) или пророков – но на всех, кто хочет стать учеником Христа (ср. Ин 7,39). Действие Духа произвело такое впечатление на учеников и зрителей, что все изумлялись и дивились, исполняясь любви и радости.

Сошествие Святого Духа в день Пятидесятницы не было изолированным явлением в жизни Церкви. Утешитель постоянно освящает каждого человека посредством бесчисленных дуновений. Это, по словам святого Франциска Сальского, «всякого рода порывы, внушения, духовные обличения и угрызения совести, просвещение и сознание того, что нас осенило – всё это Бог производит в нас, одаряя нас благословениями, заботой и отцовской любовью, дабы пробудить нас, побудить, подвигнуть и привлечь к приобретению святых добродетелей, воздыханиям небесным, добрым намерениям; словом, ко всему тому, что ведет нас к жизни вечной» (О благочестивой жизни, III, 18). По словам святого Кирилла Иерусалимского, действие Духа Святого в душе «имеет деликатный, нежный и приятный характер (…); Он приходит, чтобы спасать, исцелять, наставлять, советовать, укреплять, утешать и просвещать» (Катехеза 16 о Святом Духе, 1).

Во время Пятидесятницы апостолы утвердились в своем посланничестве свидетелей Иисуса, они обрели силы, чтобы возвещать Благую Весть всем людям. Однако это не только их миссия – все верующие в Иисуса имеют приятную обязанность провозглашать, что Господь умер и воскрес ради нашего спасения. И будет в последние дни, говорит Бог: излию от Духа Моего на всякую плоть; и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать (Деян 2,17-18). Так проповедовал апостол Петр рано утром в день Пятидесятницы, которым началась эпоха «последних дней», когда Святой Дух всё вновь и вновь сходит на тех, кто верит, что Иисус – Сын Божий, и следует Его учению.

Отныне миссия говорить о великих делах Божиих (ср. Деян 2,11), совершившихся через Иисуса и Его учеников, доверена всем без исключения христианам. Мы – народ святой, а потому обязаны возвещать совершенства Призвавшего нас из тьмы в чудный Свой свет (1 Петр 2,9).

Если мы сумеем понять, что наше личное освящение и эффективность нашего апостольского служения прямо зависят от нашего отклика на призыв Святого Духа, то ощутим настоятельную потребность взывать к Нему, дабы Он омывал нечистое, орошал иссохшее, исцелял болящее, пробуждал застывшее, согревал озябшее, направлял заблудшее (Секвенция святой Мессы торжества Сошествия Святого Духа). Мы хорошо знаем, что наша духовная жизнь отмечена многими недостатками. Это – пятна, омертвевшие или пораженные тлением участки души, леность и всевозможные уклонения, нуждающиеся в исправлении.

Нам следует просить о даре послушания: активного послушания, которое позволит нам принять всем сердцем веления и внушения Святого Духа.

Ф. Карвахал. «В общении с Богом»