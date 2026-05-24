Святая Месса торжества Пятидесятницы в Ватикане (+ ФОТО)

Утром 24 мая в базилике Св. Петра Лев XIV возглавил Мессу праздника Пятидесятницы, напомнив, что сошествие Святого Духа завершает время Пасхи и открывает путь подлинного мира, миссии и единства. Передает русская служба Vatican News.

В своей проповеди Святейший Отец обратился к евангельскому рассказу о явлении воскресшего Христа ученикам «в первый день недели». Господь показывает апостолам Свои раны – знаки страдания, преображённые славой воскресения. Ученики, запершиеся в горнице из страха, вновь обретают жизнь и радость, когда Господь приходит к ним со словами: «Мир вам». Именно там, где были страх и предательство, рождается Церковь как «лоно воскресения».

Размышляя о тайне Пятидесятницы, Епископ Рима выделил три аспекта деяния Святого Духа. Прежде всего – Дух Воскресшего есть Дух мира. Этот мир рождается из прощения и ведёт к прощению. Христос, Которого отвергли и распяли, первым дарует примирение человечеству. Так Пятидесятница становится праздником нового, мирного Завета между Богом и всеми народами, а «священный закон Божий запечатлён в сердцах письменами любви Святого Духа во плоти Христа и в Его теле, которым является Церковь».

Второй аспект – Дух миссии. По словам Папы, Церковь не только хранит Евангелие, но и является его живой участницей. Получив дыхание Воскресшего, апостолы начинают возвещать миру «великие дела Божии». Вера во Христа выражается в делах милосердия, а сама община верующих становится знаком обновления мира. Однако не всякая перемена обновляет мир: некоторые процессы, напротив, ведут человечество к ошибкам и насилию; лишь деяние Святого Духа преображает историю и – благодаря миссии Церкви – превращает человеческую разобщённость в общение с Богом и между людьми.

Третьим измерением Пятидесятницы Папа назвал истину, поскольку Святой Дух является Духом истины: Он созидает единство Церкви в любви Божией, помогая верующим возрастать во взаимопонимании и согласии. Именно Святой Дух защищает Церковь от разделений и от всего, что затмевает свет Евангелия, а Его действие продолжается через Таинства и многочисленные дары, служащие общему благу. Благодаря этому Церковь несёт повсюду истинный мир и спасение во Христе.

Лев XIV призвал молиться о мире для человечества, страдающего от войн, нищеты и греха, ради спасения во Христе всего человечества. Зло побеждается не человеческим могуществом, а всемогуществом неиссякаемой Божьей любви, напомнил Епископ Рима и вверил эту молитву заступничеству Марии, Матери Церкви.