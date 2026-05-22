Папа о цифровой эпохе: нельзя терять образ человека

22 мая Лев XIV встретился в Ватикане с участниками международной конференции «Сберечь голоса и лица людей», организованной Департаментом коммуникации совместно с Департаментом культуры и образования. Темы встречи – цифровая грамотность, развитие искусственного интеллекта и ответственность Церкви перед лицом стремительных технологических перемен.

Святейший Отец отметил, что развитие цифровых технологий напрямую связано с миссией Церкви, призванной нести Евангелие всему человечеству. Напомнив о декрете II Ватиканского собора Inter mirifica, положившем начало Всемирному дню социальных коммуникаций, Лев XIV подчеркнул: главной заботой Церкви всегда было и остается вечное спасение каждого человека и познание истины. Новые инструменты – нейросети и цифровые технологии –должны служить подлинному благу человека, тогда как сегодня всё чаще наблюдается их продвижение в ущерб человеческому достоинству. Чат-боты и другие цифровые системы нередко эксплуатируют человеческую потребность в общении, что приводит к «затмению понимания того, что значит быть человеком».

Говоря о природе нынешнего кризиса, Епископ Рима подчеркнул: она прежде всего антропологическая, а не технологическая; готовящаяся к публикации энциклика поможет дать ответ на эти вызовы современности. Истинное понимание человека возможно лишь через созерцание Христа, воплощённого Слова Божьего, а «сохранение лица и голоса каждого человека обязательно должно включать встречу с Тем, Кто есть “образ Бога невидимого”, будучи одновременно совершенным человеком (Кол 1,15)».

«Всё это необходимо учитывать, обсуждая влияние цифровых технологий и роль Церкви в социальных коммуникациях. Это не всегда простая задача, но мы призваны нести свет Христа миру, просвещая все аспекты человеческой деятельности».

Лев XIV подчеркнул необходимость развития медийной и цифровой грамотности в образовательных системах. Церковь считает своим долгом формировать критическое мышление и ответственное использование технологий, особенно среди молодёжи, ради спасения тех, кто ими пользуется.

Святейший Отец выразил обеспокоенность влиянием цифровой среды и искусственного интеллекта на духовное, интеллектуальное и эмоциональное становление детей и подростков. Он призвал родителей и педагогов помогать молодёжи воспитывать умеренность и дисциплину в использовании технологий, а также открывать им истину о Боге и человеке, помогая встретиться с живым Христом.

Лев XIV выразил надежду, что общество сумеет увидеть в технологических инновациях «плод человеческого гения, пребывающего в гармонии с творческим замыслом Бога».



Источник: русская служба Vatican News