Папа Лев XIV посетил Ватиканскую обсерваторию (+ ФОТО)

Папа Лев XIV во второй раз посетил Ватиканскую астрономическую обсерваторию в Кастель-Гандольфо. Он осмотрел экспонаты, помолился и поприветствовал монахов и мирян, работающих в этом учреждении, пишет Vatican News.

Обсерватория расположена в Кастель-Гандольфо, где Папа Превост проводит свои выходные.

Впервые Лев XIV посетил это место 20 июля 2025 года — по случаю 56-й годовщины высадки человека на Луну. 19 мая 2026 года Папа совершил свой второй визит в научное учреждение.

Епископа Рима приветствовали президент Губернаторства Ватикана сестра Раффаелла Петрини, а также генеральные секретари архиепископ Эмилио Напа и юрист Джузеппе Пулизи-Алибранди. На встрече также присутствовали директор Ватиканской обсерватории отец Ричард Д’Соуза и его предшественник, брат Гай Консолманьо, который в настоящее время возглавляет Фонд Ватиканской обсерватории.

В ходе своего визита Святейший Отец посетил часовню обсерватории для короткой молитвы, после чего провел встречу с монахами и мирянами, работающими в этом научном учреждении.