«Литургия – источник жизни Церкви». Катехизическое наставление Льва XIV на общей аудиенции 20 мая 2026 года (+ ФОТО)

20 мая на площади Св. Петра Папа Лев XIV открыл цикл катехизических наставлений, посвящённых конституции II Ватиканского собора Sacrosanctum Concilium о священной литургии (SC), первому документу, принятому собором. На встрече присутствовал Киликийский Католикос Арам I, которого Папа Лев XIV приветствовал лично. Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима подчеркнул, что соборные Отцы стремились не просто провести реформу обрядов, но привести Церковь к углублённому пониманию тайны Христа. Литургия касается самого сердца этой тайны: через неё совершается дело нашего искупления, и мы становимся «родом избранным, царственным священством, народом святым» (1 Петр 2,9). Центром этой тайны Папа назвал пасхальное событие – страдание, смерть, воскресение и прославление Спасителя, которые сакраментально совершаются в литургии. Именно в ней Господь продолжает действовать силой Своего Духа: в возвещённом Слове, в Таинствах, в служителях и общине верующих и в высшей степени в Евхаристии. Ссылаясь на св. Августина, Лев XIV подчеркнул: совершая Евхаристию, Церковь «принимает Тело Господне и становится тем, что принимает», то есть Телом Христовым.

Святейший Отец привёл древний принцип lex orandi, lex credendi (закон молитвы есть закон веры): литургия не только выражает веру Церкви, но и формирует её облик. Жесты, молчание, молитвы, пространство богослужения – всё это являет и созидает народ, собранный Небесным Отцом. Каждое богослужение есть подлинное откровение молящейся Церкви.

«Литургия – это вершина, к которой стремится деятельность Церкви, а вместе с тем и источник, из которого исходит вся её сила» (SC 10). Проповедь, служение бедным, душепопечение находят своё завершение именно в литургии, тогда как сама литургия укрепляет верующих «вновь и вновь погружая их в Пасху Господню». Возвещение Слова Божьего, совершение Таинств и совместная молитва обновляют, ободряют и укрепляют веру и миссию христиан, ибо участие в богослужении не может ограничиваться только внешними обрядами. Литургия должна преображать всю жизнь человека, делая её «живой жертвой, святой и благоугодной Богу, для разумного служения» (Рим 12,1).

В конце наставления Лев XIV привёл слова своего предшественника Франциска о том, что всё человечество приглашено на брачный пир Агнца (Desiderio desideravi, 5), и призвал верующих довериться Христу, Который через обряды, символы, жесты и Своё живое присутствие в литургии преображает нас изнутри.