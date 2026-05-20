«Литургия – источник жизни Церкви». Катехизическое наставление Льва XIV на общей аудиенции 20 мая 2026 года (+ ФОТО)

Май 20, 2026

20 мая на площади Св. Петра открыл цикл катехизических наставлений, посвящённых конституции II Ватиканского собора о священной литургии (SC), первому документу, принятому собором. На встрече присутствовал , которого приветствовал лично. Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима подчеркнул, что соборные Отцы стремились не просто провести реформу обрядов, но привести Церковь к углублённому пониманию тайны Христа. касается самого сердца этой тайны: через неё совершается дело нашего искупления, и мы становимся «родом избранным, царственным священством, народом святым» (1 Петр 2,9). Центром этой тайны Папа назвал пасхальное событие – страдание, смерть, воскресение и прославление Спасителя, которые сакраментально совершаются в литургии. Именно в ней Господь продолжает действовать силой Своего Духа: в возвещённом Слове, в Таинствах, в служителях и общине верующих и в высшей степени в Евхаристии. Ссылаясь на св. Августина, Лев XIV подчеркнул: совершая Евхаристию, Церковь «принимает Тело Господне и становится тем, что принимает», то есть Телом Христовым.

Святейший Отец привёл древний принцип lex orandi, lex credendi (закон молитвы есть закон веры): литургия не только выражает веру Церкви, но и формирует её облик. Жесты, молчание, молитвы, пространство богослужения – всё это являет и созидает народ, собранный Небесным Отцом. Каждое богослужение есть подлинное откровение молящейся Церкви.

«Литургия – это вершина, к которой стремится деятельность Церкви, а вместе с тем и источник, из которого исходит вся её сила» (SC 10). Проповедь, служение бедным, душепопечение находят своё завершение именно в литургии, тогда как сама литургия укрепляет верующих «вновь и вновь погружая их в Пасху Господню». Возвещение Слова Божьего, совершение Таинств и совместная молитва обновляют, ободряют и укрепляют веру и миссию христиан, ибо участие в богослужении не может ограничиваться только внешними обрядами. Литургия должна преображать всю жизнь человека, делая её «живой жертвой, святой и благоугодной Богу, для разумного служения» (Рим 12,1).

В конце наставления Лев XIV привёл слова своего предшественника Франциска о том, что всё человечество приглашено на брачный пир Агнца (Desiderio desideravi, 5), и призвал верующих довериться Христу, Который через обряды, символы, жесты и Своё живое присутствие в литургии преображает нас изнутри.

