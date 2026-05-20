Модераторы католических движений соберутся на форум в Ватикане

В Ватикане состоится ежегодная встреча модераторов международных ассоциаций верующих, на которой около двухсот участников обсудят богословские и канонические аспекты управления.

Дикастерия по делам мирян, семьи и жизни организует крупный форум, который пройдёт 21 и 22 мая в Новом синодальном зале. В этом году организаторы выбрали для обсуждения тему: «Служить, сопровождать, управлять. Основы и практика управления в ассоциациях».

Форум соберет представителей 104 организаций, признанных Святейшим Престолом, для обсуждения их ответственности перед Церковью и своими общинами.

Как отмечается в официальном заявлении Дикастерии, цель встречи — оказать конкретную помощь лидерам, чтобы их административное и духовное служение соответствовало Евангелию и служило истинному благу всех верующих. Именно поэтому программа форума была значительно расширена, что позволит участникам уделить больше времени взаимному знакомству, диалогу и обмену опытом.



От теологических основ до практических проблем управления

Программа будет посвящена углублённому анализу природы власти и ответственности в католических движениях. Научный и правовой анализ этих тем будет представлен в докладах сестры-профессора Джилл Голдинг, которая сосредоточится на теологических аспектах управления в Церкви, и профессора Паоло Гера, который рассмотрит принципы управления с точки зрения канонического права.

Встреча с Папой Львом XIV и его обращение к присутствующим станут исключительно значимым событием для всех делегатов.

Практические аспекты церковного управления будут представлены в совместной презентации сотрудников Дикастерии Линды Гисони, Филипа Миллигана и Изабель Кассар. Они обозначат основные проблемы, стоящие перед современными лидерами.

Среди ключевых вопросов, вынесенных на обсуждение, – сохранение харизмы, баланс между общей ответственностью и личными решениями, защита прав верующих, а также четкое разграничение, имеющее большое значение для Церкви, между сферой управления и сферой совести.



Синодальный метод и поиск моделей взаимодействия

Важным элементом программы станет групповая работа и пленарные заседания, основанные на синодальном методе «беседы в Духе». Этот формат позволит участникам совместно размышлять о взаимоотношениях между модераторами движения и епископами, а также рассматривать примирение как подлинный стиль управления — эти темы будут затронуты в выступлениях архиепископа Хосе Анхеля Сайса Менесеса и юриста Джованни Борна.

Форум должен привести к разработке конкретных предложений по улучшению внутренней жизни католических общин. Помимо интенсивной работы, программа включает важные общие литургические моменты, которые объединят делегатов в молитве: Святая Месса в соборе Святого Петра и молитва Розария в Ватиканском саду.



Источник: Vatican News

