Заявление префекта Департамента вероучения об акте схизмы

Префект Департамента вероучения кардинал Виктор Мануэль Фернандес с горечью констатирует, что раскола со Священническим братством Святого Пия Х избежать пока не удалось.

Священническое братство, объявившее о епископских хиротониях без Папского мандата, к сожалению, не отказалось от этого намерения несмотря на попытки диалога, предпринятые Апостольским Престолом на протяжении последних месяцев.

О предстоящих 1 июля хиротониях в международной семинарии Святого Арсского пастыря во Франции Братство сообщило 2 февраля. В сообщении упоминалось о письме, направленном Апостольскому Престолу, и о полученном из Ватикана ответе, «не отвечающем потребностям» Священнического братства. Святейший Престол не закрыл каналы диалога и отмечал позитивное развитие переговоров во время встречи в Ватикане с настоятелем FSSPX Давиде Пальярани, однако дальнейшие слова и действия Братства отдалили перспективу достижения согласия. Пальярани последний не принял предложение Святейшего Престола о продолжении диалога ссылаясь на невозможность прийти к согласию по вероучению, в котором камнем преткновения становится Второй Ватиканский собор.

13 мая кардинал Фернандес обнародовал заявление о том, что хиротония новых епископов без Папского мандата составит «акт схизмы», а «формальное принятие схизмы является тяжким оскорблением Богу и ведет к отлучению, установленному церковным правом».

В конце заявления префект Департамента вероучения добавляет: «Святейший Отец продолжает в молитвах просить Святого Духа о просвещении руководителей Священнического братства Св. Пия Х, дабы они отменили свое тягчайшее решение».



Источник: русская служба Vatican News