Лев XIV и Арам I помолились о мире на Ближнем Востоке (+ ФОТО)

20 мая в начале общей аудиенции на площади Св. Петра Папа Лев XIV приветствовал Католикоса Киликийского из Армянской Апостольской Церкви Арама I, вновь призвав верующих молиться о мире в Ливане и на всём Ближнем Востоке, сообщает Vatican News.

Святейший Отец назвал братский визит Арама I важным поводом для укрепления уже существующих уз единства между Католической Церковью и восточным православием «в перспективе полного общения между нашими Церквами». По словам Папы, встреча в Риме должна стать «ещё одним шагом на пути к полному единству».

Епископ Рима с горечью отметил, что Ливан и Ближний Восток «вновь раздираются насилием и войной», и попросил собравшихся возносить молитвы о мире.

Святейший Отец поблагодарил Католикоса за его многолетнее личное служение делу экуменизма, в особенности за богословский диалог между Католической Церковью и Древневосточными православными (дохалкидонскими) Церквами, а также за его близость к Римской Церкви.

Лев XIV призвал верующих просить «заступничества св. Григория Просветителя, св. Григория Нарекского, св. Нерсеса Благодатного и, прежде всего, Пресвятой Богородицы, дабы они осветили наш путь к полноте единства, к которому мы все стремимся».

В конце общей аудиенции епископы Дома Киликийского Армянской Апостольской Церкви, собравшиеся вокруг Папы Римского, исполнили два гимна. Первый – «Киликия», второй – «Со святых и возвышенных высот», который обычно посвящается правящему католикосу. Его заключительные строфы гласят: «Храни, Господи, незыблемый Святейший Престол Киликии. Многая и благая лета Владыке Патриарху Араму». Армянские епископы добавили ещё одну строфу, посвященную Папе: «Храни, Господи, незыблемый Святейший Престол Рима. Многая и благая лета Владыке Папе Льву».

Арам I прибыл на аудиенцию спустя два дня после личной встречи с Папой в Апостольском дворце, где они вместе вознесли молитву в часовне Урбана VIII. Тогда Лев XIV выразил глубокую обеспокоенность ситуацией в Ливане, подчеркнув, что единство и целостность страны находятся под угрозой. Папа призвал Святого Духа даровать дар единства и прочного мира.