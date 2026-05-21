Имя Католикоса Киликийского Нерсеса Шнорали включено в Римский мартиролог

Папа Лев XIV объявил о включении святого Нерсеса Шнорали (Благодатного), Католикоса Великого Дома Киликийского, в Римский мартиролог, сообщает «Благовест-инфо».

«Нерсес Шнорали (1102 – 13 августа 1173), Католикос Армении с 1166 по 1173 год, признан и почитается в армянской традиции как один из величайших святых», – говорится в заявлении Департамента по содействию христианскому единству.

«Пастырь, богослов, поэт, автор гимнов, он также является предшественником современного экуменизма, – говорится далее в заявлении. – Во время своего служения в качестве епископа и Католикоса он трудился над примирением между Церквами, в частности, между Армянской и Византийской. Его гимны включены в богослужения как Армянской Апостольской, так и Армянской Католической Церквей. Ему посвящены многочисленные храмы».

Святой Нерсес IV Клайеци (Шнорали) — одна из самых выдающихся фигур Армянской Церкви, Католикос всех армян, талантливый поэт, музыкант, богослов и вселенская церковная фигура. Он получил титул «Шнорали» за свой мягкий, благородный характер и великие научные и духовные достижения.

Св. Нерсес был неутомимым тружеником универсализма и единства. По случаю 850-летия со дня его смерти Почта Ватикана выпустила специальную почтовую марку и памятную бумагу, которые были введены в обращение 21 сентября 2023 года, что совпало с Днем независимости Республики Армения, пишет Vatican News.

Ватиканская дикастерия также напомнила, что в Римский мартиролог ранее были внесены имена и других восточных святых, не являвшихся членами Католической Церкви, – это Григор Нарекаци, Исаак Ниневийский (Сирин) и 21 коптский мученик, пострадавший от рук исламских радикалов в Ливии в 2015 году.