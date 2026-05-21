ПСТГУ: в России число по-настоящему православных растет, а не падает

В России значительно выросла доля верующих, которые осознанно участвуют в церковной жизни — регулярно ходят на богослужения и приступают к Таинствам. Именно этот показатель, как подчеркнули в пресс-службе Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ), является главным при оценке реального числа православных в стране.

По сравнению с 2011 годом, в 2026 году число тех, кто причащается раз в месяц или чаще, увеличилось почти в пять раз.

«В исследованиях религиозности в России крайне редко затрагиваются вопросы содержательного характера. Важны не отдельные формальные показатели, а исследование явлений и процессов, которые на самом деле за ними стоят. Такие исследования возможны только в долгосрочной перспективе. В лаборатории Социологии религии ПСТГУ подобные научные проекты реализуются с 2006 года», — подчеркнул ректор ПСТГУ епископ Егорьевский Мефодий.

В сообщении пресс-службы ПСТГУ отмечается: «Результаты совместного исследования ПСТГУ и ФОМ (Фонд общественного мнения) впервые позволили показать важную и во многом закономерную тенденцию: российское общество становится более дифференцированным в своем отношении к религии. Мы видим, с одной стороны, за последние 6 лет незначительный рост числа людей (в пределах статистической погрешности — 1%), не относящих себя ни к какой религиозной традиции, а с другой — существенное увеличение доли тех, кто осознанно участвует в церковной жизни: регулярно посещает богослужения и приступает к Таинствам.

Эта динамика свидетельствует о том, что религиозная идентичность сегодня все реже определяется культурной инерцией и все чаще становится результатом личного выбора и глубокого внутреннего убеждения. Особенно важно, что фиксируется укрепление ядра церковной жизни — того, что можно назвать зрелой и ответственной религиозностью.

Есть основания полагать, что этому способствует многолетняя катехизическая, миссионерская и просветительская работа Церкви, увеличение количества духовенства, развитие приходской жизни, а также системная подготовка квалифицированных церковных кадров и развитие современной гуманитарной науки».

«Для ПСТГУ как церковного университета это особенно значимо. Мы убеждены, что фундаментальное образование, серьезная научная работа и их последующее воплощение в просветительских и общественных проектах способны приносить реальные плоды в формировании мировоззрения новых поколений», — заключил ректор вуза.

Напомним, ранее «Ведомости» обращали внимание, что согласно тому же исследованию количество россиян, называющих себя православными, за 15 лет сократилось в 1,2 раза.



Источник: Богослов.RU / ПСТГУ

