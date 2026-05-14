Доля православных верующих в РФ снизилась в 1,2 раза за 15 лет

Доля россиян, называющих себя православными, снизилась с 78% до 65% с 2011 года. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные опроса Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ).

Согласно исследованию, имеющемуся в распоряжении издания, 65% россиян считают себя православными, 16% не относят себя ни к какому вероисповеданию, еще 6% придерживаются атеистических взглядов.

Доля православных, по данным газеты, уменьшается. Так, по результатам опросов ПСТГУ и Свято-Тихоновского богословского института за 2011 год, среди респондентов было 78% православных верующих, 2% атеистов и 11% россиян, не относивших себя к какой-либо религии.

Кроме того, по данным на 2026 год, среди респондентов, которые отнесли себя к православным, почти каждый третий (32%) никогда не принимает участия в религиозных службах. Разница с 2011 годом, отмечает издание, незначительная: в богослужениях никогда не участвовали 28% россиян. Всего сейчас 17% православных респондентов участвуют в службах с периодичностью от нескольких раз в год и чаще. 15 лет назад их было 28%.

Исследование проводилось социологами ПСТГУ на основе опроса 1 501 человека в возрасте от 18 лет и старше в феврале и марте 2026 года.



