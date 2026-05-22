Святейший Отец — модераторам католических движений: власть в Церкви рождается из служения (+ ФОТО)

21 мая в Новом зале Синода Лев XIV встретился с руководителями ассоциаций верных, церковных движений и новых общин. Они принимают участие в ежегодной встрече, организованной Департаментом по делам мирян, вопросам семьи и жизни, сообщает русская служба Vatican News.

Обращаясь к делегатам, Папа напомнил, что в Церкви управление не сводится к административной работе. Главная задача – служить духовному благу верующих и укреплению церковного единства. Само понятие «управления» связано с образом кормчего, ведущего корабль по верному пути, чтобы община становилась местом духовного роста для каждого её члена.

Руководство в церковных движениях и объединениях, чаще всего доверенное мирянам, должно восприниматься как дар Святого Духа и осуществляться ради общего блага, а не ради личного престижа или власти. Это служение не может навязываться сверху, оно рождается в совместном распознавании и принимается самой общиной.

«С одной стороны, (лидеры) призваны сохранять и приумножать память о живом наследии; с другой стороны, они играют “пророческую” роль, прислушиваясь к текущим пастырским потребностям, чтобы понять, как реагировать на новые вызовы и культурные, социальные и духовные особенности нашего времени».

Папа отметил, что неотъемлемыми чертами стиля церковного управления должны быть внимательность, разделение ответственности, прозрачность, братская близость и совместное духовное распознавание.

«Те, кто осуществляет миссию управления в Церкви, должны научиться слушать и принимать различные мнения, различные культурные и духовные нюансы, а также разные личные темпераменты, всегда стремясь сохранить высшее благо единство, особенно в необходимых и часто непростых решениях».

Лев XIV предостерёг движения и общины от замыкания в себе и напомнил, что ни одна церковная реалия не может считать себя самодостаточной. Движения должны жить в общении со всей Церковью как на епархиальном, так и на вселенском уровне, причём «каждая подлинная харизма уже включает в себя верность и открытость Церкви».

Святейший Отец поблагодарил церковные движения и объединения мирян, назвав их драгоценным даром для Церкви. Благодаря разнообразию харизм и форм апостольства они привносят свет Евангелия в культуру, искусство, социальную сферу и мир труда.