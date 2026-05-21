Синодальный путь не закончился

После завершения Синода, посвященного соборному пути Церкви, поместные общины продолжают обсуждать и воплощать в церковной жизни его итоги. Генеральный секретариат Синода разработал основные направления для синодального пути на ближайшие два года, предваряющие Общецерковную ассамблею, которая пройдет в Ватикане в октябре 2028 года.

В документе содержится календарь синодальных собраний на разных уровнях (национальном, региональном, континентальном), методология и критерии, которые помогут поместным Церквам и церковным группам делиться плодами пройденного пути.

Основной вопрос, на который призваны ответить синодальные группы, звучит так: «В свете процесса, запущенного после Синода 2021-2024 гг., и его плодов, которые мы можем преподнести другим Церквам и Святейшему Отцу, каким именно должен быть лик синодальной и миссионерской Церкви и какие новые пути синодальности предпринимаются нашими общинами?».

Документ уточняет, что речь идет не о консультациях перед Синодом, но о новом прочтении того, что уже было прожито.

Главным новшеством этого этапа будет особое письмо, которое каждая поместная Церковь должна написать всем остальным. Именно так будет происходить обмен духовными дарами: каждая община предложит другим свой опыт и призвана принять то, что ей могут предложить другие Церкви.

Как пояснил генеральный секретарь Синода епископов кардинал Марио Грек, в этом процессе смогут принять участие и представители других христианских Церквей и общин, равно как и последователи других религий.



Источник: русская служба Vatican News