Монашеская жизнь – школа братского служения. Папа встретился с тремя бенедиктинскими общинами (+ ФОТО)

30 марта Лев XIV встретился в Ватикане с тремя итальянскими бенедиктинскими общинами, подчеркнув духовную глубину их призвания и значение созерцательной жизни для всей Церкви и мира. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец напомнил о центральной роли молитвы и чтения Священного Писания, особенно в форме lectio divina, как пути к внутренней правде о человеке через признание собственной немощи и благодарность за дары Божьи. Именно так укрепляется стремление принадлежать Христу и обновляется верность монашеским обетам. По словам Папы, синодальность в монастыре выражается в повседневном совместном пути, внимательном распознавании и поиске воли Божьей.

«Монашескую жизнь нельзя воспринимать как простую отгороженность от внешнего мира. Это инструмент, благодаря которому в сердцах учеников Христа возрастает любовь, подобная любви Самого Учителя, открытая к обмену и взаимопомощи, в том числе между обителями. В нашем мире, часто поражённом самоизоляцией и духом индивидуализма, монашеская жизнь всегда должна быть примером для всего Народа Божьего, напоминая, что миссионерство – ещё прежде внешней активности – требует особого способа бытия и отношений».

Епископ Рима подчеркнул, что молитвенное заступничество монашествующих, в подражание пророчице Анне, соединяет их с Христом-Ходатаем и делает их сердца открытыми к нуждам всего человечества. Жизнь в затворе требует постоянного становления, чтобы каждая община всё более становилась «школой служения Господу»: тихим, но действенным присутствием в жизни Церкви.

Лев XIV поблагодарил бенедиктинцев за непрестанную молитву, служение и свидетельство и преподал апостольское благословение.