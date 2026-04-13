Кардиналы получили письмо от Папы

12 апреля Папа Лев XIV направил послание кардиналам в связи с подготовкой к июньской консистории, сообщает русская служба Vatican News.

Папа выражает им благодарность за участие в январской консистории, особо отмечая плодотворную работу в синодальных рабочих группах. Он подчёркивает, что этот опыт стал «драгоценным наследием», которое необходимо бережно хранить и развивать.

Особое внимание в послании уделено апостольскому увещанию Evangelii gaudium, которое остаётся решающим ориентиром для жизни Церкви. Речь идёт не просто о новых идеях, но и о возвращении к керигме — сердцу христианской веры. Это, по словам Папы, стало подлинным «новым дыханием», способным запускать процессы пастырского и миссионерского обновления.

Лев XIV подчёркивает, что эта миссионерская перспектива охватывает все уровни церковной жизни. На личном уровне каждый верующий призван перейти от «принятой» веры к живому опыту встречи со Христом; на уровне общин — к переходу от пастырской деятельности, ориентированной на сохранение сложившихся форм, к миссионерскому обновлению, в котором общины становятся открытыми, способными слушать, сопровождать и исцелять. На уровне епархий особая ответственность возлагается на пастырей, которые должны поддерживать миссионерскую смелость и помогать различать главное.

Из этих размышлений вытекает целостное понимание миссии Церкви: она рождается из встречи с Христом и распространяется не через завоевание, а через притяжение. Папа подчёркивает: цель миссии состоит не в самосохранении, но в передаче любви, которой Бог возлюбил мир.

Среди конкретных указаний Папа отмечает необходимость заново осмыслить Evangelii gaudium, обновить пути введения в христианскую жизнь, придать новое значение пастырским визитам и усилить миссионерский характер церковной коммуникации.

Завершая послание, Папа вновь благодарит кардиналов за их служение и призывает готовиться к июньской консистории. В свете Пасхи он вверяет их Господу, источнику надежды, с пожеланием мира и братского единства во Христе.