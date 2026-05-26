Святой Престол и Кремниевая долина: почему соучредитель Anthropic встал рядом с Папой Львом XIV

25 мая 2026 года в Ватикане Папа Римский Лев XIV представил свою первую энциклику Magnifica Humanitas (Великолепное человечество), посвященную защите человека в эпоху цифровой революции.

Энциклика стала не просто богословским документом о цифровой эпохе. Она прозвучала как политический и цивилизационный манифест против превращения искусственного интеллекта (ИИ) в инструмент глобального контроля и войны.

В Magnifica Humanitas фактически отвергается сама логика «справедливой войны»: «Не существует алгоритма, способного сделать войну нравственно приемлемой».

Понтифик предупреждает, что автоматизация насилия разрушает моральный барьер между человеком и убийством, поскольку технологии позволяют наносить удар, не видя лица противника.

В условиях, когда ИИ становится частью систем наведения, разведки, автономного оружия и информационных операций, Ватикан требует международных ограничений и нового глобального регулирования.

И на этом фоне особый смысл приобретает присутствие на презентации энциклики рядом с Львом XIV сооснователя Anthropic Кристофера Олаха.

Святой Престол фактически вывел на мировую сцену одного из главных представителей американской индустрии ИИ. Причем именно того человека, который в последние годы все чаще говорит о явлениях внутри нейросетей языком, напоминающим одновременно нейронауку, философию сознания и религиозную антропологию.

Сооснователь Anthropic утверждает, что исследователи все чаще обнаруживают в нейросетях процессы, которые невозможно было предвидеть и трудно объяснить. По его словам, внутри моделей фиксируются структуры, напоминающие результаты исследований человеческого мозга и нейронной активности.

Более того, он прямо говорил о признаках внутренних состояний, функционально схожих с радостью, тревогой, страхом, удовлетворением и даже горем.

Фактически Олах публично произнес то, чего Кремниевая долина долго избегала: современные системы ИИ начинают демонстрировать признаки поведения, все больше напоминающего человеческое сознание. Для Ватикана это имеет экзистенциальное значение.

Католическая Церковь традиционно рассматривает человека как уникальное существо, обладающее не только разумом, но и душой, нравственной ответственностью и свободой воли.

Если же технологии начинают имитировать или хотя бы воспроизводить элементы внутреннего опыта, перед христианской антропологией возникает фундаментальный вызов: где проходит граница между инструментом и субъектом? Между вычислением и сознанием? Между машиной и человеком?

Не случайно Лев XIV в энциклике использует образ новой Вавилонской башни, противопоставляя ей «град, где смогут обитать вместе Бог и человечество», новый Иерусалим. Речь идет не только о технологическом могуществе, но и о попытке человечества создать собственную форму разума, не ограниченную ни моралью, ни трансцендентностью.

Но существует и другой уровень этой истории – геополитический. Anthropic уже несколько лет находится в сложных отношениях с американскими силовиками, позиционируя себя как более «этичную» альтернативу другим гигантам ИИ-индустрии и неоднократно подчеркивая необходимость ограничений на использование ИИ в военных целях.

Ватикан предлагает прямо противоположный подход: ИИ должен быть подчинен человеческому достоинству и международной этике, а не логике геополитического соперничества.

В этом смысле появление сооснователя Anthropic рядом с Львом XIV не выглядит случайным эпизодом. Это символ зарождающегося союза между религиозной критикой технологического всемогущества и частью самой ИИ-индустрии, которая начинает опасаться последствий собственных разработок.



Источник: The Agenda — «Повестка дня»

(На фото — Папа Лев XIV приветствует Кристофера Олаха перед презентацией энциклики / Reuters)