В Риме избран новый Патриарх Халдейской Церкви

Синод епископов Халдейской Католической Церкви Багдада, проходящий в Риме с 9 по 15 апреля, принял решение об избрании нового предстоятеля. Избранный Патриарх принял имя Павел III и должен обратиться к Епископу Рима с просьбой о церковном общении.

Эмиль Шимун Нона родился в 1967 году в Алькаше (север Ирака). В 1991 году он принял священнический сан в Багдаде.

После пастырского служения в Ираке он продолжил богословское образование в Риме, где получил академическую степень по теологической антропологии.

В 2009 году он был избран архиепископом Мосула, возглавив местную христианскую общину в период серьёзных испытаний, связанных с продвижением так называемого «Исламского государства» и массовым исходом верующих.

В 2015 году монсеньор Нона был назначен епископом епархии Святого апостола Фомы в Сиднее для халдеев Океании, где служил до избрания на патриаршее служение.

В сообщении, распространённом Халдейской Католической Церковью, отцы Синода выражают уверенность: служение нового Патриарха будет способствовать укреплению веры, единства верующих и миссии Церкви.



Источник: русская служба Vatican News