На миланской бирже представят новый документ епископов

От распространения криптовалюты до вопросов, поставленных последним Синодом епископов: Католическая Церковь в Италии подчеркивает идею финансов как служения общему благу в новом документе об этичных и устойчивых инвестициях.

«Руководство по этичным и устойчивым инвестициям» — это обновленная версия документа, составленного в 2020 году. В эпоху стремительных перемен в обществе важно понимать, что управление финансами никогда не может быть «нейтральным», но всегда несет в себе моральную и социальную ответственность, подчеркивается в документе. Как пояснил казначей Итальянской епископской конференции священник Клаудио Франческони, новый документ является очередным шагом поместного епископата «для продвижения прозрачности, ответственности и сообразования с Евангелием в управлении ресурсами, ориентированном на служение общему благу».

Особое внимание уделяется финансовым новшествам последних лет, и развитию инновационных инструментов, таких как биржевой инвестиционный фонд, частные рынки и криптовалюты. Все это связано с новыми этическими вызовами, требующими общецерковной ответственности: речь идет не только об управлении имуществом, но и о подлинном обращении структур. Любой выбор в экономической сфере, говорится в документе, должен быть нацелен на миссию и на милосердие.

Руководство предлагает ясные критерии для профессионального управления финансами, и первый из них – благоразумие и компетентность. Этот взгляд основан на социальной доктрине Церкви, провозглашающей универсальное предназначение благ, справедливую прибыль и заботу об инклюзивной экономике. Документ отсылает также к целостной экологии и к Юбилею 2025 года, говоря о необходимости уравновесить экономические отношения, отмеченные глубоким неравенством.

Презентация нового документа состоится в Миланской фондовой бирже во вторник 6 июня. Ее проведут президент Итальянской епископской конференции кардинал Маттео Дзуппи, декан Бизнес-школы SDA Bocconi Стефано Казелли и зам. главного редактора католической газеты «Аввенире» Марко Феррандо.



Источник: русская служба Vatican News