Совместный нумизматический проект Ватикана, Италии и Сан-Марино

Три страны объединили усилия в память о святом Франциске Ассизском. Совместный выпуск монет рассказывает историю гимна «Хвала творений» через призму духовности и экологии, сообщает Vatican News.

«Песнь о брате Солнце, или Хвалы творений» Бедняка из Ассизи, один из важнейших текстов европейской литературной и духовной традиции, стала центральным элементом уникального нумизматического проекта. Итальянская Республика, Республика Сан-Марино и Ватикан совместно выпустили триптих медных монет номиналом 0,75 евро каждая. Эта инициатива приурочена к 800-летию со дня смерти святого, которое Церковь и весь мир отмечают в нынешнем году.

Проект интерпретирует «Песнь о брате Солнце» как символическое путешествие по трем основополагающим темам францисканской мысли: космическому братству, единству с природой и благодарности Творцу. Каждая из трех программ исследует один из этих аспектов, создавая целостное художественное повествование.

Аверс всех монет одинаков и разработан художницей Мартой Бонифачо. На нем изображена фигура святого Франциска с тремя голубями, символами мира. На заднем плане видны стилизованные очертания горы Монте-Субазио и окрестностей Ассизи, где в монастыре Святого Дамиана около 1224 года родились строки знаменитого гимна. Этот художественный прием подчеркивает укорененность Франциска в особой земле, которая стала для него зеркалом небес.

Реверс итальянской монеты посвящен «Космическому братству». В центре изображен крест Тау, окруженный изображениями солнца, луны и звезд. Текст на монете цитирует слова святого о «брате Солнце» и «сестре Луне».

Монета Сан-Марино акцентирует внимание на связи с миром природы, напоминая о четырех стихиях: ветре, воде, огне и земле. Это призыв уважать и защищать окружающую среду, которую св. Франциск воспринимал как общий дом.

Ватиканская монета завершает цикл на тему «Благодарность Богу». На ней изображено источающее фимиам кадило, а также птицы в полете и листья — аллегории смирения и блаженной вечности. Здесь мы вспоминаем последние строфы произведения, посвященные человеческому милосердию и даже «сестре Смерти».

Новый нумизматический триптих переводит на язык металла высшие проявления средневековой духовности, остающейся актуальным гимном жизни и братству всего творения.