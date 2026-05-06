NYT: сотрудница банка в США положила трубку во время разговора с Папой Римским

Сотрудница службы поддержки американского банка повесила трубку во время разговора с Папой Римским Львом XIV, который хотел обновить свои контактные данные, пишет газета New York Times со ссылкой на близкого друга понтифика отца Тома Маккарти.

По информации издания, Папа Римский в телефонном разговоре представился своим именем и сказал, что хочет изменить номер телефона и адрес в банковских документах. Понтифик покорно ответил на все контрольные вопросы, однако сотрудница заявила ему, что этого недостаточно и ему нужно лично прийти в отделение банка. По словам Маккарти, Папа Римский ответил ей, что не сможет явиться в банк.

«Изменит ли это ситуацию, если я скажу вам, что я Папа Лев?» — приводит газета фразу понтифика со слов Маккарти.

После этого вопроса, как пишет газета, сотрудница банка «повесила трубку».

По данным газеты, эту историю отец Том Маккарти рассказал на прошлой неделе на встрече с католиками в городе Нейпервилл в штате Иллинойс. Кроме того, он также подтвердил в электронном письме изданию, что произошедшее является правдой.

Издание пишет, что инцидент с банком в конечном счете был урегулирован благодаря вмешательству неназванного священника, у которого были связи с председателем банка.



Источник: РИА Новости