Научная конференция в Алма-Ате о постсекулярном повороте Востока и Запада (+ ФОТО)

В Южной столице Казахстана состоялась международная конференция «Философия религии на Востоке и Западе» – совместное ежегодное начинание Католической и Православной Церквей. Этот важнейший христианский академический форум в Центральной Азии собрал более 50 участников из 12 стран, сообщает Vatican News.

Конференция проходила уже в четвёртый раз, и её вновь принимала одна из стран Центральной Азии. Это место предоставляет возможность для участия учёных как с Запада, так и из постсоветских стран. «В нынешний исторический момент это позволяет встретиться и свободно говорить, потому что сюда приезжают исследователи из России – те, кто не могут обсуждать некоторые темы и открыто высказывать своё мнение у себя на родине», – отметил в интервью Радио Ватикана / Vatican News один из участников встречи о. Рафал Буловский SJ, представитель Collegium Bobolanum (Варшавской католической академии).

Организаторами конференции выступили РПЦ в Республике Казахстан, Алма-Атинская православная духовная семинария и Философский факультет Папского университета Иоанна Павла II в Кракове, который представляла одна из организаторов конференции с. Тереза Оболевич.

«Огромная ценность конференции состоит в том, что, будучи католиками, православными или мусульманами, нам всё же удаётся встречаться, создавать общее пространство и задумываться над тем, что нас объединяет, какие вопросы для нас общие», – подчёркивает о. Буловский.

По словам с. Терезы Оболевич, общей точкой соприкосновения для философии религии Востока и Запада является сам человек, его поиск Бога, Абсолюта. Это созвучно красноречивому выражению св. Августина: «Не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе». Сестра-монахиня обратила особое внимание на экуменическое измерение Гиппонского епископа. «Он является величайшим авторитетом и для православия. По сути, это один из немногих Отцов Западной Церкви, которого христианский Восток, православные, признают, почитают и осмысляют. Именно от св. Августина берёт начало христианская философия религии».

Отправной точкой для нынешней конференции стал современный постсекулярный поворот: на Западе он выражается в новом интересе к вере, особенно среди молодёжи. По словам с. Оболевич, уроженки Белоруссии, в странах Центральной Азии этот поворот имеет иной характер, поскольку они являются постсоветскими, а значит, и постатеистическими странами.

Конференция в Алма-Ате собрала, в частности, участников из Польши, Италии, Германии и Соединённых Штатов. Пятая конференция пройдёт в следующем году в Киргизии. В этом контексте с. Оболевич отметила, что организаторы стремятся ещё глубже развить азиатское измерение: с этой целью уже налажено сотрудничество с Католическим университетом Тайваня.

Фото — pck.kz: