Пасхальный цикл о. Фабио Розини: «После Воскресения: путь учеников». Беседа V: «Следуй за Мною: путь через истину о себе» (Ин 21,15–19)

В рамках цикла пасхальных бесед отца Фабио Розини мы продолжаем созерцать путь учеников после воскресения Христа.

После Креста, после пустой гробницы, после неожиданной полноты улова — там, где ночь не принесла ничего, — наступает утро после ночи, совместная трапеза и разговор, который не звучит громко, но отзывается глубже любого чуда.

Этот момент передаёт Евангелие от Иоанна: «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин! любишь ли ты Меня больше, нежели они? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси агнцев Моих. Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих. Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его: “любишь ли Меня?”, и сказал Ему: Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих. Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой препояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какою смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: иди за Мною» (Ин 21,15-19).

Трижды заданный вопрос; он как будто возвращается к одному и тому же, но с каждым разом звучит глубже. Вместе с ним что-то в сердце Петра начинает звучать иначе.

Xристос обращается к апостолу не тем именем, которое он получил, следуя за Ним: не Пётр, а Симон Ионин; именем, которое было у него прежде, до встречи — до того, как эта встреча изменила его жизнь, дала ему новый смысл, новое осознание и восприятие самого себя. Словно Христос на мгновение возвращает его к тому, кем он был до этого пути. Это звучит не как отказ от пройденного, а как прикосновение к тому месту, которое ещё остаётся не преображённым.

Вопрос Христа не спешит становиться понятным, он раскрывается постепенно: «Любишь ли ты Меня больше, нежели они?». Пётр отвечает: «Люблю Тебя». Евангельский текст сохраняет здесь тонкое различие: в греческом оригинале, в котором до нас дошло это свидетельство, звучат разные слова. Христос в Своём вопросе использует глагол ἀγαπᾷς (агапа́с) — это любовь полная, та, что отдаёт себя. Пётр отвечает другим словом: глаголом φιλῶ (фило́) — словом, смысл которого ближе к значению «Ты мне дорог», «я к Тебе привязан», к любви дружеской, сердечной. В русском переводе это звучит одинаково — «люблю», но в оригинале эти слова не совпадают до конца. Разные глаголы, разное звучание; и между ними остаётся расстояние. Здесь, как тонко замечает Розини, возникает не противоречие, а различие, которое не исчезает сразу, а остаётся, и именно поэтому разговор продолжается.

Христос принимает ответ Петра и сразу даёт поручение: «Паси агнцев Моих». Оно прозвучит не раз, но с разными оттенками: сначала агнцев, самых малых; затем овец — зрелых; и, наконец, всё стадо. Как будто доверие раскрывается постепенно.

После третьего вопроса Христа Пётр опечалился. Это та печаль, которая возникает, когда человек перестаёт уклоняться от правды. Не всякая печаль ведёт в темноту. Есть та, что оставляет человека в безысходности, как в замкнутом круге, и есть та, которая открывает сердце для правды и становится началом. О такой печали апостол Павел скажет: «Печаль по Богу производит неизменное покаяние ко спасению» (ср. 2 Кор 7,10).

На Тайной вечере Христос говорит Петру: «Куда Я иду, ты не можешь теперь следовать за Мною, а после пойдёшь за Мною» (Ин 13,36). А теперь звучит другое слово: «Следуй за Мною». Что делает возможным этот поворот? Между ними — путь, на котором человек проходит через опыт собственной несостоятельности и заново открывает для себя дар прощения.

Между словами Петра на Тайной вечере «Я жизнь положу за Тебя» (ср. Ин 13,37) и тем моментом, когда он говорит: «Не знаю Его» (ср. Мф 26,72), раскрывается для апостола правда о самом себе; открывается та внутренняя мера человека, в которой он обнаруживает свою неспособность быть верным без благодати.

Христос говорит Петру: «Когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой препояшет тебя и поведет, куда не хочешь».

Следовать за Христом — это постепенно освобождаться от собственных представлений о Христе. Это следование всегда шире человеческого взгляда: Христос ведёт дальше, чем человек способен увидеть.

В сегодняшнем евангельском отрывке постепенно открывается то, что о. Фабио Розини называет педагогикой Христа — тем, как Бог сопровождает человека в его внутреннем пути. Путь Петра складывается именно так: через опыт собственной несостоятельности, через истину о себе, которую человек не всегда готов принять сразу.

Важно не пройти мимо этого опыта: человек часто воспринимает свои ошибки как то, что нужно скрыть или отбросить. Но в духовной жизни они могут стать местом истины, где человек впервые может жить перед Богом без опоры на себя.

Каждую Евхаристию мы начинаем с признания своей греховности: не из унижения, а из смиренной правды. Так раскрывается Божья педагогика: Бог ведёт нас не обходя нашу немощность, но совершая в ней Своё деяние.

Именно это и происходит с Симоном Иониным, который постепенно переходит от образа самоуверенного ученика, живущего собственными силами, к Петру — человеку, в котором самоуверенность сменяется доверием, рождающимся из пережитой немощи и принятой благодати Божией.



Источник: русская служба Vatican News

Беседа пятая — «Следуй за Мною: путь через истину о себе»