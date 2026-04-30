Пасхальный цикл о. Фабио Розини: «После Воскресения: путь учеников». Беседа четвёртая: «Человеческое участие в Божьем действии»

IV беседа цикла «После Воскресения: путь учеников» продолжает толкование 21-й главы Евангелия от Иоанна, и мы переходим к моменту, когда открывается смысл чуда, уже совершившегося.

Обратимся к евангельскому отрывку: «Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нём лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: принесите рыбы, которую вы теперь поймали. Симон Пётр пошёл и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было сто пятьдесят три; и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить Его: «кто Ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берёт хлеб и даёт им, также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своём из мёртвых» (Ин 21,9-14).

Ученики больше не спрашивают: «кто Ты?», потому что знают, что это Господь. К этому знанию ведёт весь предшествующий опыт: ночь без результата, слово, идущее вразрез с привычным опытом, готовность принять указание, выйти за пределы привычного и последовавшее за этим изобилие улова.

Этот опыт соотносится с теми моментами в истории Церкви, когда привычное пространство перестаёт приносить плод и открывается новая перспектива — перспектива «множества». В книге Деяний апостолов это становится очевидным, когда перед Церковью встаёт вопрос о «множестве» обращающихся из других народов, не принадлежащих к Израилю (ср. Деян 15); именно здесь это «множество» выходит за пределы прежнего круга.

Оказавшись на берегу, ученики видят, что их уже ждёт приготовленная трапеза: огонь, рыба и хлеб. Но Христос просит принести и свой улов — то, что они сами только что поймали. Евангелие даже сохраняет точное число рыб и подчёркивает, что сеть не разорвалась: эта деталь кажется второстепенной, но в ней открывается более глубокий смысл повествования, отмечает Розини.

Речь идёт о встрече двух даров. Есть то, что приходит от Бога, и есть то, что становится возможным в ответ на Его слово, что совершается человеческими руками. Плод возникает именно там, где эти два измерения встречаются; не как простое следствие усилий и не как нечто данное без участия, но как результат встречи.

Так открывается опыт, в котором человек не остаётся внешним наблюдателем, но оказывается вовлечённым в действие, превосходящее его самого.

В Евангелии от Матфея говорится о том, как народ, видя исцеление и прощение грехов, «прославил Бога, давшего такую власть человекам» (Мф 9,8). Здесь проявляется существенный опыт веры: прощение грехов принадлежит одному Богу, но Он делает человека участником этого действия. Дар остаётся Божественным, но совершается через человеческое участие и слово.

В Евхаристии, в молитве Церкви и во всём опыте веры человек оказывается в пространстве, где его собственные действия становятся участием в Божьем действии — там, где небесное входит в земную реальность.

Христианская жизнь рождается не из одного лишь действия Бога и не из одних только человеческих усилий. Это синергия, сотрудничество: Бога с человеком и человека с Богом. Это особенно ясно проявляется в Евхаристии: приношение хлеба и вина — «плода земли и труда человеческого» — становится местом, где человеческое не отменяется, но принимается и преображается Божественным действием.

Та же динамика раскрывается и в жизни всей Церкви: Бог действует в человеке, а человек вовлекается в Его деяние. В этом процессе уже угадывается не только участие «ловцов человека», но и будущая миссия: чтобы к этой трапезе могли прийти и другие.

Число 153 неоднократно становилось предметом различных толкований — от символических до буквальных интерпретаций. В древнем мире оно воспринималось, в частности, как число всех видов рыб, известных в водах средиземноморского мира. В любом случае смысл остаётся один: 153 обозначает полноту творения — все формы, все виды без исключения; нет забытых и нет оставленных.

Несмотря на множество рыбы, сеть не разрывается; и это перекликается с другим эпизодом у евангелиста Иоанна: после распятия Христа воины не стали раздирать Его хитон (ср. Ин 19,23–24), — в обоих случаях сохраняется целостность, способная удержать полноту.

Встреча с Господом в этом отрывке приводит к трапезе — к общению, в котором соединяется Его дар и человеческий ответ. Воскресший не ограничивает Своё явление словами, но вводит учеников в опыт Своего присутствия, которое становится частью их обычной жизни. Его воскресение не остаётся событием, касающимся только Его Самого; оно входит в человеческую жизнь и становится её светом — светом для действия, для труда, для повседневного существования.

Из этого евангельского эпизода об изобильном улове становится ясным одно различие, которое касается самой природы человеческого действия в вере: оно проходит не между действием и бездействием, а между человеческой инициативой и доверием к Божьему действию. Пока человек замыкается в собственной инициативе, он остаётся в пределах своего опыта — как ученики ночью оставались без улова. Здесь открывается самый глубокий внутренний переход: не опережать, а доверять пути, который задаёт Бог. Не стремиться управлять событиями, а принять их ритм, исходящий от Него.

В Ветхом Завете есть образ этого разрыва доверия: царь Саул, не дождавшись пророка и поддавшись тревоге перед обстоятельствами, сам совершает то, что должен был совершить не он (ср. 1 Цар 13,8–14). Спешка становится не просто действием, но утратой доверия. В этом узнаётся опыт каждого из нас: перед лицом проблем возникает настойчивое чувство, что нужно срочно что-то предпринять. Но именно в этот момент человек рискует уступить не истине, а тревоге.

В вере человек действует не сам по себе: его действие всегда связано с тем, что его рождает и поддерживает.

Там, где человек остаётся в этом напряжении ожидания и не подменяет его собственным действием, становится возможным то, что превосходит его силы.

Источник: русская служба Vatican News

