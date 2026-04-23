Пасхальный цикл о. Фабио Розини: «После Воскресения: путь учеников». Беседа третья: «“Это Господь” — бросок навстречу» (Ин 21,7-8)

Евангелие иногда говорит очень кратко, но за этой краткостью стоит поворот жизни. Ночь закончилась, сети наполнились, слово оказалось верным. Но этого недостаточно. Евангелие делает следующий шаг. Отец Фабио Розини продолжает размышление о жизни учеников после Воскресения Христова.

Священник продолжает рассказ о жизни учеников после Воскресения Христова, опираясь на 21-ю главу Евангелия от Иоанна. Мы следуем за этим текстом шаг за шагом: от ночи неудачи — к слову, которое приносит плод. В очередном размышлении внимание богослова сосредоточено на 7-м и 8-м стихах — там, где всё происходящее раскрывается изнутри.

Воскресший Христос приходит к ученикам не один раз и не по их ожиданию. Он входит в их жизнь так, что Его можно не узнать. Евангелие снова и снова это фиксирует: приход Господа не совпадает с нашей готовностью Его увидеть. Рядом с полнотой происходящего, среди привычного труда и неожиданного изобилия, вдруг открывается, Кто перед ними: «Это Господь».

Евангелие так передаёт этот момент: «Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: это Господь. Симон же Пётр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, — ибо он был наг, — и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, — ибо недалеко были от земли, локтей около двухсот, — таща сеть с рыбою» (Ин 21,7-8).

Пётр, услышав, что это Господь, бросает лодку, не завершает дело, он опоясывается и бросается в воду. В этом действии Петра всё внутри выстраивается заново, исчезает прежняя расстановка важного и второстепенного.

Другие ученики тянут сеть к берегу: ничего не теряется. То, что было поймано в сети, идёт вместе с ними к берегу, к Господу. Так происходит и сегодня: когда человек находит Господа, он приводит с собой и других.

Пётр опоясывается, но уже не для работы. Он как будто собирается перед встречей и уже не держится за прежнее. Даже то, что ещё мгновение назад было его делом и его состоянием, больше не удерживает его в прошлом.

Путь навстречу Христу проходит через воду — через то, что в библейском опыте всегда связано с переходом, с Пасхой, с новым началом. Это движение, которое Церковь понимает в свете Крещения: войти, чтобы оставить прежнее и выйти к ожидающему Христу.

Первым узнаёт Господа не тот, кому поручено вести других, а тот, кто был с Ним. Дело не в порядке и не в распределении ролей; познание Бога происходит не через занимаемое положение или степень ответственности, а через отношение. Есть знание, которое не достигается усилием мысли. Любовь узнаёт там, где разум ещё ищет объяснения. Бога нельзя «вычислить»: Его узнают. Его узнаёт тот, кто следует за Ним и кто научился узнавать Его из опыта общения.

Любовь знает больше, чем рассуждение: она открывает то, перед чем логика бессильна. Чтобы понять человека, недостаточно анализировать, наблюдать со стороны, необходимо быть рядом, войти в его жизнь. Так ученик узнаёт Господа: он узнаёт не событие, а Того, Кто за ним стоит. Его знание не выводится, оно рождается не из рассуждений, а из опыта встречи со Спасителем.

Часто мы идём другим путём: пытаемся разобраться, разложить, оценить, удержать дистанцию. Нам кажется, что так яснее. Но в этом расстоянии многое ускользает.

Любовь действует противоположно: она не разделяет, а соединяет; не смотрит со стороны, а приближается, вовлекается. Есть вещи, которые не поддаются схеме. Нельзя понять ребёнка, оставаясь наблюдателем; к нему нужно наклониться, войти в его мир. Нельзя по-настоящему быть рядом с больным, обсуждая его боль со стороны, оставаясь на уровне сведений, анализов и внешних обстоятельств; нужно войти в его переживание, услышать, как он переживает свою болезнь изнутри.

То, что происходит теперь с Петром, уже было в его жизни. Когда-то, в начале пути, он услышал призыв и «тотчас, оставив сети, последовал за Ним» (Мф 4,20). Сейчас это движение возвращается: не как воспоминание, а как вновь звучащий ответ. Если встреча с Христом действительно произошла, она не оставляет человека прежним, и Церковь через него начинает свидетельствовать иначе.

Евангельский отрывок от Иоанна открывает не просто эпизод, а путь: движение возвращения, внутреннего обновления и преображения. Не поиск новизны ради новизны, а вхождение в ту постоянную новизну, какой Сам Господь остаётся для Своей Церкви.

В жизни Церкви неизбежно возникает задача не изменить веру, но заново найти способ её передачи. Как это выразил не словами, а самим действием Иоанн XXIII, инициируя II Ватиканский собор: та же вера, неизменная по содержанию, должна вновь стать слышимой через форму, способную говорить человеку сегодняшнего дня.

Этот путь всегда ведёт к началу — к источнику, из которого всё рождается. К тому опыту, где человек впервые узнал и принял присутствие Бога в своей жизни. Поэтому обновление — это не добавление чего-то нового, а возвращение к истоку, где Бог вновь придаёт форму всему. Встреча с Ним требует не воспроизведения, а готовности начать заново.



Источник: русская служба Vatican News

