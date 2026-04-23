Пасхальный цикл о. Фабио Розини: «После Воскресения: путь учеников». Беседа третья: «“Это Господь” — бросок навстречу» (Ин 21,7-8)

Апрель 23, 2026

иногда говорит очень кратко, но за этой краткостью стоит поворот жизни. Ночь закончилась, сети наполнились, слово оказалось верным. Но этого недостаточно. делает следующий шаг. Отец продолжает размышление о жизни учеников после Воскресения Христова.

Священник продолжает рассказ о жизни учеников после Воскресения Христова, опираясь на 21-ю главу Евангелия от Иоанна. Мы следуем за этим текстом шаг за шагом: от ночи неудачи — к слову, которое приносит плод. В очередном размышлении внимание богослова сосредоточено на 7-м и 8-м стихах — там, где всё происходящее раскрывается изнутри.

Воскресший Христос приходит к ученикам не один раз и не по их ожиданию. Он входит в их жизнь так, что Его можно не узнать. Евангелие снова и снова это фиксирует: приход Господа не совпадает с нашей готовностью Его увидеть. Рядом с полнотой происходящего, среди привычного труда и неожиданного изобилия, вдруг открывается, Кто перед ними: «Это Господь».

Евангелие так передаёт этот момент: «Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: это Господь. Симон же Пётр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, — ибо он был наг, — и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, — ибо недалеко были от земли, локтей около двухсот, — таща сеть с рыбою» (Ин 21,7-8).

Пётр, услышав, что это Господь, бросает лодку, не завершает дело, он опоясывается и бросается в воду. В этом действии Петра всё внутри выстраивается заново, исчезает прежняя расстановка важного и второстепенного.

Другие ученики тянут сеть к берегу: ничего не теряется. То, что было поймано в сети, идёт вместе с ними к берегу, к Господу. Так происходит и сегодня: когда человек находит Господа, он приводит с собой и других.

Пётр опоясывается, но уже не для работы. Он как будто собирается перед встречей и уже не держится за прежнее. Даже то, что ещё мгновение назад было его делом и его состоянием, больше не удерживает его в прошлом.

навстречу Христу проходит через воду — через то, что в библейском опыте всегда связано с переходом, с Пасхой, с новым началом. Это движение, которое Церковь понимает в свете Крещения: войти, чтобы оставить прежнее и выйти к ожидающему Христу.

Первым узнаёт Господа не тот, кому поручено вести других, а тот, кто был с Ним. Дело не в порядке и не в распределении ролей; познание Бога происходит не через занимаемое положение или степень ответственности, а через отношение. Есть знание, которое не достигается усилием мысли. Любовь узнаёт там, где разум ещё ищет объяснения. Бога нельзя «вычислить»: Его узнают. Его узнаёт тот, кто следует за Ним и кто научился узнавать Его из опыта общения.

Любовь знает больше, чем рассуждение: она открывает то, перед чем логика бессильна. Чтобы понять человека, недостаточно анализировать, наблюдать со стороны, необходимо быть рядом, войти в его жизнь. Так ученик узнаёт Господа: он узнаёт не событие, а Того, Кто за ним стоит. Его знание не выводится, оно рождается не из рассуждений, а из опыта встречи со Спасителем.

Часто мы идём другим путём: пытаемся разобраться, разложить, оценить, удержать дистанцию. Нам кажется, что так яснее. Но в этом расстоянии многое ускользает.

Любовь действует противоположно: она не разделяет, а соединяет; не смотрит со стороны, а приближается, вовлекается. Есть вещи, которые не поддаются схеме. Нельзя понять ребёнка, оставаясь наблюдателем; к нему нужно наклониться, войти в его мир. Нельзя по-настоящему быть рядом с больным, обсуждая его боль со стороны, оставаясь на уровне сведений, анализов и внешних обстоятельств; нужно войти в его переживание, услышать, как он переживает свою болезнь изнутри.

То, что происходит теперь с Петром, уже было в его жизни. Когда-то, в начале пути, он услышал призыв и «тотчас, оставив сети, последовал за Ним» (Мф 4,20). Сейчас это движение возвращается: не как воспоминание, а как вновь звучащий ответ. Если встреча с Христом действительно произошла, она не оставляет человека прежним, и Церковь через него начинает свидетельствовать иначе.

Евангельский отрывок от Иоанна открывает не просто эпизод, а путь: движение возвращения, внутреннего обновления и преображения. Не поиск новизны ради новизны, а вхождение в ту постоянную новизну, какой Сам Господь остаётся для Своей Церкви.

В жизни Церкви неизбежно возникает задача не изменить веру, но заново найти способ её передачи. Как это выразил не словами, а самим действием Иоанн XXIII, инициируя II Ватиканский собор: та же вера, неизменная по содержанию, должна вновь стать слышимой через форму, способную говорить человеку сегодняшнего дня.

Этот путь всегда ведёт к началу — к источнику, из которого всё рождается. К тому опыту, где человек впервые узнал и принял присутствие Бога в своей жизни. Поэтому обновление — это не добавление чего-то нового, а возвращение к истоку, где Бог вновь придаёт форму всему. Встреча с Ним требует не воспроизведения, а готовности начать заново.


Источник: русская служба Vatican News

