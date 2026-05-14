Пасхальный цикл о. Фабио Розини: «После Воскресения: путь учеников». Беседа шестая: «Господи, а он что?» (Ин 21,20–23)

Продолжение цикла бесед «После Воскресения: путь учеников». 21-я глава Евангелия от Иоанна открывает тайну того, как Церковь впервые учится жить после Пасхи.

Иногда Евангелие поражает не чудесами, а тем, как в нём раскрывается человеческое сердце. Вот Христос только что восстановил Петра после его отречения, доверил ему пасти Своих овец, сказал ему самые важные слова: «Следуй за Мною». Кажется, что после этих слов уже не может быть внутреннего колебания: остаётся только идти за Христом. Именно здесь Евангелие перестаёт быть просто рассказом о Петре и раскрывается как слово о каждом из нас. Сердце человека — не прямая дорога; даже после встречи с Богом оно всё ещё ищет, боится, оглядывается.

Путь учеников после встречи с Воскресшим начинается с бесплодной ночи — с момента, когда привычный опыт перестаёт приносить плод. В этой пустоте сетей проявляется не просто неудача, а кризис привычного доверия к собственным способам действия.

Ученикам приходится заново учиться быть учениками. То, что раньше казалось надёжным, уже не приносит плода. Старые способы больше не могут вместить ту новизну, которую Христос принёс Своей Пасхой.

Новизна Пасхи — не в другой жизни, а в новой глубине прежней жизни. Это касается не только той ночи на Тивериадском озере. Всякий раз, когда Церковь перестаёт опираться на привычное и снова вслушивается в голос Господа, начинается новое движение. После Пасхи уже нельзя просто повторять вчерашние шаги; даже сети приходится закидывать иначе.

В третьей беседе мы останавливались у почти безрассудного жеста Петра — броска в воду навстречу Христу. Апостол понимает: можно иметь полный улов и всё же потерять самое главное. Сам Христос оказывается важнее всего, что только что произошло, важнее результатов, успеха и даже самых красивых плодов служения.

В четвёртой беседе улов учеников и дар Христа уже не складываются в сумму — они начинают принадлежать одному действию. В этом открывается не просто изобилие, а тайна совместного действия Бога и человека.

В разговоре, который касается Петра, Евангелие словно вскрывает его сердце. В нём постепенно умирает любовь, уверенная в собственной силе, и рождается другая — та, что умеет жить милосердием. Так рождается его призвание: Христос доверяет ему пасти Своих овец не потому, что Пётр силён, а потому что научился принимать прощение.

В тот момент, когда звучит последнее «следуй за Мною», Пётр оглядывается: «Пётр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус и который на вечери, приклонившись к груди Его, сказал: «Господи! кто предаст Тебя?» Его увидев, Пётр говорит Иисусу: Господи! а он что? Иисус говорит ему: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? ты иди за Мною. И пронеслось это слово между братиями, что ученик тот не умрёт. Но Иисус не сказал ему, что не умрёт, но: «если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того?»» (Ин 21,20-23).

Пётр только что получил ту полноту доверия, которая определяет его путь в Церкви. И всё же рядом с этим поручением остаётся другой ученик — тот, кого Евангелие называет любимым, кто первым узнаёт Господа и первым верит в Воскресение, кто уже опережает всех у пустого гроба.

Евангелие вновь удерживает рядом двух учеников, которых оно уже не раз ставило вместе: Петра, идущего через решимость и ответственность, и ученика, «которого любил Иисус», чьё распознавание рождается из любви, которая узнаёт. Один получает поручение пасти овец Христовых, другой — способность видеть и раньше других узнавать присутствие Господа. Это различие не создаёт дистанции: скорее, оно открывает способ их совместного пути, где один не заменяет другого и не выходит вперёд, а остаётся рядом, помогая понять то, что уже происходит.

«Господи, а он что?»: этот вопрос будто сдвигает внимание с пути на жизнь другого. Ответ Христа звучит не как объяснение будущего, а как возвращение к самому основанию ученичества: «Тебе что до того? ты иди за Мною». Не как отведение взгляда от другого ученика, но как возвращение каждого к своей мере, где жизнь не определяется сравнением, а принадлежностью Христу.

В этом эпизоде вопрос Петра перестаёт быть только мгновенной реакцией одного ученика. Через него постепенно открывается одна из глубинных опасностей духовного пути: момент, когда взгляд перестаёт быть обращённым ко Христу и начинает определять себя через другого, где различие призваний уже переживается не как дар, а как соперничество. Даже, когда мы следуем за Христом, внутри церковного пути, это может смешаться с поиском собственного места, роли, значимости. Здесь начинает раскрываться и другой вопрос Евангелия: «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете?» (Ин 5,44).

Евангелие в сегодняшнем отрывке не называет ученика по имени. Его личность раскрывается не через положение, достоинство или превосходство, а через отношение: это ученик, «которого любил Иисус». А потому его присутствие рядом с Петром не становится соперничеством; оно остаётся свидетельством того, что в Церкви различие призваний не должно превращаться в борьбу за значимость.

Пётр только что получил от Христа всё: прощение, призвание, доверие. И всё же его взгляд смещается в сторону другого ученика. Даже рядом со Христом человек может начать искать не Его, а своё место среди других. От этого зависит весь путь: либо человек продолжает идти за Христом, либо незаметно начинает искать себя, а не Христа.



Источник: русская служба Vatican News

ВЕСЬ ЦИКЛ:

Беседа первая — «Неудача как начало нового пути»

Беседа вторая — «Послушание, которое приносит плод»

Беседа третья — «“Это Господь” — бросок навстречу»

Беседа четвертая — «Человеческое участие в Божьем действии»

Беседа пятая — «Следуй за Мною: путь через истину о себе»

Беседа шестая — «Господи, а он что?»