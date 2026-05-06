Архиерейский Собор РПЦЗ благословил подготовку канонизации иеромонаха Серафима (Роуза)

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ), который проходил в Мюнхене, благословил подготовку прославления иеромонаха Серафима (Роуза). Об этом говорится в послании Собора по итогам его заседания, опубликованном на сайте РПЦЗ.

«Откликаясь на многочисленные призывы верующих, Архиерейский Собор, признав праведность жизненного пути приснопамятного иеромонаха Серафима (Роуза), благословил подготовку его церковного прославления в лике преподобных отцов», – цитирует текст послания ТАСС.

Напомним, что в декабре 2025 года Архиерейский Синод Русской Православной Церкви Заграницей учредил комиссию для изучения жизни и наследия иеромонаха Серафима (Роуза) с целью дальнейшего рассмотрения вопроса о возможности его канонизации.

Иеромонах Серафим (в миру Юджин Деннис Роуз) – один из самых известных православных миссионеров и духовных писателей XX века. Американец по рождению, он был выходцем из семьи европейских иммигрантов, поселившихся в Калифорнии. В студенческие годы начал тщательно изучать и сравнивать разные религии, стараясь читать их священные тексты на языке оригинала. В 1962 году стал духовным чадом святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, а спустя семь лет поселился в скиту и принял монашество. В дальнейшем принял священнический сан.

Как ранее отметил в своем интервью Владимир Легойда, председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ (СИНФО), именно знакомство в США с общиной братства, основанного отцом Серафимом (Роузом), «очень сильно перевернуло» его «в плане понимания церковной и общинной жизни».