Католическая Церковь открыла в Монголии центр культурных исследований

В Улан-Баторе на территории соборного комплекса открылся Центр языковых и культурных исследований, призванный помочь миссионерам глубже понять местное наследие и общество Монголии, сообщает Vatican News.

Новое научное учреждение было создано в ответ на насущные пастырские потребности небольшой общины. Его главная задача — обеспечение непрерывного обучения церковных работников, включая катехизаторов и иностранных миссионеров. Работа центра будет сосредоточена на углублении знаний об истории, религии и социальном устройстве страны, а также на поддержке лингвистических исследований.

Торжественное открытие Центра символически совпало с Пастырской неделей, важнейшим ежегодным событием для католиков в Монголии. Церемония превратилась в настоящее торжество местной самобытности: гости смогли услышать традиционное пение в сопровождении морин-хуура, национального смычкового инструмента. В качестве интеллектуального введения в деятельность учреждения была прочитана лекция об идентичности монгольского народа.

Кардинал Джорджо Маренго, апостольский префект в Улан-Баторе, подчеркнул, что эта инициатива является частью более широкого процесса инкультурации. По словам иерарха, важно, чтобы каждый, кто приезжает сюда с миссией, мог общаться с людьми не только на одном языке, но и на уровне общих культурных ценностей.

Темой форума этого года, собравшего около 90 участников со всей страны, стала «Благодать и миссия Католической Церкви в Монголии». Среди гостей был отец Джакомо Коста, консультант Генерального секретариата Синода епископов. Кардинал Маренго призвал присутствующих взглянуть на свою общину «глазами веры и глазами Бога», чтобы лучше понять свое призвание на этой земле.

Церковь в Монголии остается одной из самых молодых в мире. Это настоящая «маленькая паства»: около 1450 верующих объединены в девять приходов. Несмотря на то, что большинство из 29 священников — иностранцы, община демонстрирует быстрый рост: с 2003 года число католиков увеличилось почти в 9 раз. Этот динамизм был поддержан визитом Папы Франциска в 2023 году.