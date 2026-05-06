Папа ответил на критику, напомнив о миссии Церкви

Вечером 5 мая у ворот Виллы Барберини в Кастель-Гандольфо Лев XIV ненадолго остановился, чтобы ответить на вопросы журналистов после дня, проведённого в работе и отдыхе.

Разговор коснулся недавних высказываний президента США Дональда Трампа, который вновь выступил с критикой в адрес Папы. В ответ Лев XIV напомнил о неизменной позиции Церкви: «Миссия Церкви – возвещать Евангелие, проповедовать мир. Если кто-то хочет критиковать меня за возвещение Евангелия, пусть делает это, опираясь на правду».

Святейший Отец также прокомментировал тему ядерного вооружения: в заявлениях американского лидера утверждалось, будто Лев XIV допускает обладание Ираном ядерным оружием. Епископ Рима ответил: «Церковь на протяжении многих лет выступает против всех видов ядерных вооружений, и здесь не может быть никаких сомнений». Тем самым он вновь подтвердил последовательную позицию Святейшего Престола.

«Я просто надеюсь быть услышанным ввиду значимости слова Божьего», – подчеркнул Лев XIV и добавил: «Я говорил об этом с самого момента избрания, и мы уже приближаемся к его годовщине. Тогда я сказал: “Мир вам”».

Отдельно Папа остановился на предстоящей встрече с государственным секретарём США Марко Рубио, намеченной на утро 7 мая. По его словам, она должна стать «хорошим диалогом», основанным на доверии и открытости. Епископ Рима также отметил, что темы встречи не обязательно будут связаны с нынешней полемикой.



