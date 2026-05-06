Заявление Архиепископа Павла Пецци в связи с уходом на покой. Святая Месса 2 мая 2026 г., Кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве

Полный текст речи Архиепископа Павла, произнесенной в субботу 2 мая в московском Кафедральном соборе в начале Святой Мессы, отслуженной в интенции о единстве и примирении для поместной Церкви.

Его Святейшество Папа Лев XIV принял отставку от пастырского управления Архиепархией Божией Матери в Москве, представленную его Высокопреосвященством монсеньором Павлом Пецци и назначил его Преосвященство монсеньора Николая Дубинина, титулярного епископа Вод Бизаценских и вспомогательного епископа Архиепархии Божией Матери в Москве Апостольским администратором «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» Архиепархии.

Чтобы это было ясно и не распространялись теории заговора и ложные слухи, хочу объявить, что я подал в отставку по причине моего здоровья, которое не позволяет мне как должно управлять этой возлюбленной, прекрасной епархией.

Я продолжу жить с вами, в Москве, в распоряжении Его Преосвященства Апостольского Администратора, дорогого епископа Николая, и служить в тех нуждах, которые он как епископ будет считать необходимыми и полезными. Хочу поблагодарить владыку Николая за то, что он принял моё желание оставаться тесно связанным с этим храмом и позволил мне с моим собратом, отцом Джампьеро, жить в курии, на третьем этаже, где раньше жили сестры-салезианки.

С этого дня меня также перестают упоминать в Евхаристических молитвах. Но это не значит, что больше нельзя молиться обо мне. Наоборот, я прошу вас продолжать молиться обо мне, как вы трогательно и прекрасно делали в течение этих почти 19 лет моего служения.

А теперь перейдем ко второй причине этой Святой Мессы. Это был не просто предлог – молиться о единстве и примирении нашей Церкви.

Я вижу, что в наших непростых условиях дьявол действует очень активно. Действует так, как он делал с самого начала, распространяя разделение, особенно в семьях, но также в общинах, где разные люди и группы начинают, даже если не открыто, но очень глубоко воевать, конфликтовать. И также дьявол использует распространение не всегда и не столько ненависти, но, скажем так, нелюбви, что, может быть, даже хуже. Согласно тому, что пишет Апостол Иоанн в Откровении: «Ты не горяч и не холоден», то есть ты не любишь и не ненавидишь. Ты как будто в середине. И это хитрость отца лжи.

Вот почему не существует другого противоядия, кроме как молиться и сохранять единство. Не будем забывать, что это единство уже есть во Христе. Мы не должны строить ничего нового. Но нас призывают, как говорит Апостол Павел, быть единомысленными, то есть сохранить всю свою идентичность, но находясь в одной общей лодке, которая есть эта прекрасная епархия. Чтобы идти вместе в одном направлении, недостаточно чтобы руководитель, епископ, шёл в определенном направлении по вдохновению Святого Духа. Необходимо, чтобы все моряки – даже те, кто занимает самые смиренные посты на этом корабле, – чтобы они все думали вместе. Естественно, можно и даже желательно иметь разные мнения, говорить о разных мнениях, даже о несогласии с решением епископа. Для этого мы и распространяем синодальную методику. Потому что это как раз помогает нам прийти к одному решению. Но потом его нужно поддерживать.

В этом смысле вместе с молитвой о единстве необходима готовность к примирению, всегда, а не однократно. Поэтому я сегодня хочу просить прощения у всех вас за те ошибки, те грехи, те неправильные решения, но также за те возможные обиды – хотя я не помню, чтобы когда-то кого-то обидел, но это не значит, что они не могли бы иметь места, – искренне прошу прощения у всех вас за это. Также хочу сказать, что тех, кто обидел меня, я уже давно простил. У меня в сердце нет непрощения, нет нелюбви к этим людям. Но если вдруг кто-то осознает в своей совести, что как-то меня обидел, хочу сказать, что я прощаю всех.

Прошу епископа и священников по мере возможности служить эту Святую Мессу с интенцией о единстве и примирении для нашей епархии.



2 мая 2026 года

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве



Фото Ольги Хруль